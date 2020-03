Ľudí s koronavírusom by mohli testovať aj špeciálne vycvičené psy. Vírus zachytia aj u tých bez symptómov

Pandémia nového koronavírusupostavila všetkých na nohy. Krajiny naprieč svetom zaviedli preventívne karanténne opatrenia a vedecké špičky už od počiatku epidémie v čínskom Wu-Chane hľadajú spôsob, ako nebezpečný vírus zničiť. Testov na odhalenie prítomnosti vírusu v tele človeka je na trhu už niekoľko. Najnovšie sa však zdá, že pomôcť s rýchlym testovaním môžu aj najlepší priatelia človeka.

Pes ako tester na koronavírus

Testovanie potenciálnych prenášačov nového koronavírusu je pomerne zložité. Keďže mnohí môžu ochorenie COVID-19 prenášať, no neprejavujú žiadne symptómy, a tak teda nevedia, že jeho prenášačmi sú, sa k testovaniu ani nedostanú. To je azda najväčší problém počas aktuálnej pandémie. Zdá sa však, že odborníci prišli na účinný spôsob, ako odhaliť aj takých, ktorí o prítomnosti koronavírusu vo svojom tele vôbec netušia, informuje britský portál Daily Mail.

Už desiatky rokov je známe, že psy dokážu vyňuchať množstvo vecí, o vírusoch v tele človeka ani nehovoriac. Je to preto, že nákazy dýchacích ciest menia pach ľudského tela, čo najlepšie dokáže zachytiť práve psí čuch. Experti sa preto nazdávajú, že psy by mohli byť na prvotné testovanie ľudí priam stvorení, keďže vycvičení jedinci dokážu zachytiť prchavé organické látky, teda možno aj prítomnosť koronavírusu v tele človeka.

Rýchly a efektívny spôsob zachytenia ochorenia

Všetko je ale zatiaľ len v rovinách hypotéz, nakoľko psov na túto činnosť ešte nikto necvičil, aj keď už v minulosti najlepších priateľov človeka experti na odhalenie iných smrteľných chorôb cvičili – napríklad pri malárii, niektorých druhov rakoviny či Parkinsonovej choroby.

„Bolo by to rýchle, efektívne a neinvazívne,“ vysvetľuje svoj zámer využívania psov na testovanie ľudí doktorka Claire Guest, riaditeľka charitatívnej organizácie Medical Detection Dogs. Zároveň dodáva, že by to aj pomohlo pri redukovaní počtov zbytočných testov, keďže zásoby tých sa rýchlo míňajú aj na takých pacientov, ktorí koronavírus nemajú.

Ak by sa každý pacient či podozrivý jednotlivec najskôr nechal otestovať špeciálne vycvičeným psom a prítomnosť by sa potvrdila, následne by šiel ešte na doplňujúce ambulantné testovanie. Celý testovací proces by tak bol zjednodušený, no najmä by nemrhal čoraz cennejšími zásobami lekárov a nemocníc.

Samozrejme, psov je potrebné na niečo také ale najskôr špeciálnej vycvičiť. Experti si však myslia, že by to mohlo trvať do šiestich týždňov. Ešte predtým ale treba bezpečne odobrať potrebné vzorky vírusu z pacientov, ktorí boli ochoreniu COVID-19 vystavení, aby s ním mohli tréneri následne začať so psami pracovať. Ich schopnosti by sa následne mohli využívať na miestach s veľkou fluktáciou ľudí, napríklad na letiskách, pred obchodnými centrami a podobne.