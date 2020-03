Príbeh 60-ročnej lekárky vyliečenej z koronavírusu: V ústach som mala kovovú chuť a v nose vredy

Britská praktická lekárka a bývalá predsedníčka Kráľovskej vysokej školy praktických lekárov sa v New Yorku nakazila novým koronavírusom, ktorý u nej vyvolal ochorenie COVID-19. Napriek ťažkostiam, ktoré ju počas ochorenia sprevádzali, ho porazila v domácej liečbe a opísala, ako to celé prebiehalo.

S príbehom sa podelila s britským portálom Daily Mail. Clare sa v New Yorku zúčastnila psychiatrickej konferencie. Keďže New York vyhlásil následne stav núdze, po skončení konferencie sa ponáhľala na letisko, aby stihla odletieť domov.

Prejav ochorenia až po pár dňoch

Keď prišla domov, ešte nič nenasvedčovala tomu, že by mala byť chorá a na druhý deň išla normálne do práce. Nasledujúci deň sa ale cítila unavená a mala suchý kašeľ.

Krátko na to ju začalo silne bolieť hrdlo a dostala horúčky a začala premýšľať: „Mohol by to byť koronavírus?“ Bolo jasné, že v takom stave nemôže ísť do práce a začala hľadať možnosti, kde sa dať otestovať.

Najprv ju na testy poslať nechceli, keďže v tom čase sa ľudia vracajúci z USA neboli zahrnutí v odporúčaní na testovanie. Vysvetlila však, že New York vyhlásil stav núdze spojený s nákazou a jej symptómy chorobu nasvedčovali, až na bolesť hrdla, ktorá nebýva až tak často popisovaná. Navyše bola očkovaná proti chrípke, takže tá neprichádzala úplne do úvahy. Následne ju teda otestovali a čakalo sa na výsledky.

Vredy v nose a ústach

Clare išla domov a tam sa liečila. Nemala chuť na jedlo, v ústach mala kovovú chuť, ktorá jej znechucovala každý pokrm. Nútila sa, aby veľa pila, ale aj to bol problém, kvôli veľkým bolestiam hrdla. Neskôr sa jej v nose a v ústach vyhádzali afty (vredy) a neustále bola unavená.

Jej manžel sa pohyboval v bezpečnej vzdialenosti a spal mimo spálne. Nákaza sa u neho neprejavovala, aj keď s ňou zdieľal jednu domácnosť. Clare každých 8 hodín užívala paracetamol na zmiernenie symptómov.

Po pár dňoch, keď jej už bolo lepšie, jej zavolali z nemocnice a oznámili, že bola pozitívne testovaná na koronavírus.

Nikoho nenakazila

„Nebola som vystrašená, už som sa začínala cítiť lepšie, nemala som horúčku a ustúpil aj kašeľ,“ uviedla. „Mať koronavírus bolo to najhoršie, čo som zažila. Chrípka, ktorú som mala pred 15 rokmi bola nič oproti tomuto. Niekoľko dní som bola schopná iba spať,“ dodala.

Jej manžel ani nikto v jej okolí sa našťastie od nej nenakazili. Bolo jej odporúčané, aby ostala izolovaná aspoň 5 dní, aby nikoho nenakazila, no ona sa rozhodla, že bude v karanténe pre istotu dlhšie.

Momentálne sa už cíti dobre, jej 60-ročné telo dokázalo poraziť zákerný vírus aj vďaka tomu, že pravidelne športuje a udržiava sa v kondícii.