McDonald´s po 30 rokoch otvorí druhú pobočku tam, kde na Slovensku začínal. Úplne prvej reštaurácie sa dočkajú aj v tomto meste

Prevádzky McDonaldu v posledných mesiacoch rastú ako huby po daždi naprieč krajinou. Ako sme vás ešte v júni informovali, sieť rýchleho občerstvenia plánuje ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Podľa najnovších zistení pribudne McDonald´s v Trnavskom kraji – v meste Galanta. Plány má aj v Banskej Bystrici, kde známy fastfood otvoril vôbec prvú reštauráciu na Slovensku ešte v roku 1995, teraz v tomto meste chystá druhú.

Galanťania si na svoj prvý McDonald´s budú musieť ešte nejaký čas počkať. Ako informoval primátor mesta Peter Kolek na facebooku, investor by mohol začať s výstavbou na jeseň 2025. „Práve som podpísal záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe prevádzky rýchleho občerstvenia McDonald’s v Galante,“ napísal v utorok s tým, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územného plánu mesta Galanta a spĺňa požiadavky na dopravné a technické vybavenie územia.

„A hoci nie každý obľubuje reštaurácie tohto typu, som rád, že táto nová prevádzka prinesie ďalšie možnosti občerstvenia pre obyvateľov aj návštevníkov Galanty. Aj takéto investície prispievajú k rozvoju a modernizácii našej komunity,“ doplnil.

V Banskej Bystrici sa druhej reštaurácie McDonald´s dočkajú obyvatelia či návštevníci zrejme o niečo skôr. V meste sa objavil bilbord, ktorý ohlasuje náborové dni pre nový McDonald´s SC Európa. Uskutočniť sa majú 26. a 29. septembra. Kedy však bude nová prevádzka otvorená pre verejnosť, nateraz nie je známe.

Zisťujeme detaily. Článok budeme aktualizovať o odpovede, ktoré sme zaslali komunikačnému oddeleniu spoločnosti McDonald´s .