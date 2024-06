Na Slovensku pribudne päť nových Mekáčov aj Starbucks: Obľúbené reťazce s rýchlym občerstvením expandujú

Milovníci rýchleho občerstvenia budú mať o niekoľko dôvodov na radosť viac. Známe a obľúbené siete totiž chystajú naprieč Slovenskom expanziu. Prevádzky McDonald´s budú otvorené aj v menších mestách, pribudne nová kaviareň Starbucks aj ďalšie reštaurácie KFC. Naopak, jeden reťazec expanziu zastavil.

Nové prevádzky obľúbenej siete rýchleho občerstvenia McDonald´s na Slovensku rastú ako huby po daždi. Len prednedávnom sme vás aj my informovali o tom, že značka sa najnovšie obzerá po menších mestách, kde by chcela mať svoje prevádzky.

Mekáč ide po menších mestách

Podľa už medializovaných informácií vieme, že otvorí napríklad v Žiari nad Hronom. Najnovšie zistenia portálu Aktuality.sk však hovoria, že reťazec chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Konkrétne miesta však prezradiť sieť reštaurácií nechcela. „Rovnako tak hľadáme možnosti pre diaľničné reštaurácie, či pri rýchlostných cestách,“ uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa McDonald´s Lucia Poláčeková.

Nové pobočky však už čoskoro vyrastú s určitosťou nielen v Žiari nad Hronom a v Žiline (pôjde už o tretiu prevádzku v meste), ale aj v Piešťanoch, Topoľčanoch, Leviciach a aj v Bratislave neďaleko obchodného centra Bory.

Nové prevádzky chystá Starbucks aj KFC

Okrem McDonald´s ale nové prevádzky otvára konkurenčné KFC. Reťazec len nedávno otvoril svoju druhú reštauráciu v Banskej Bystrici a Poprade a chystá aj ďalšie.

Novú pobočku otvára aj ďalšia známa značka, konkrétne ide o sieť kaviarní Starbucks. Ten sa rozhodol otvoriť novú prevádzku, konkrétne už druhú, v Košiciach. Umiestnená bude v centre mesta v obchodnom dome Urban.

Naopak, po krátkej expanzii do menších miest ako Zvolen a Liptovský Mikuláš, zastavil rozširovanie Burger King. Minimálne do konca roka žiadnu novú neotvorí, aj keď skôr avizoval, že by chcel mať naprieč Slovenskom prevádzok viac.