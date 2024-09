Zabudnite na klasický životopis: Ak si hľadáte prácu, toto je prvá vec, na ktorú sa bude zamestnávateľ pozerať

Firmy čoraz viac pozerajú v životopisoch na tvrdé a mäkké zručnosti. Podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubici Melcerovej uchádzači by pri tvorbe svojho životopisu nemali vynechať ani tvrdé a mäkké zručnosti, čiže na akej úrovni ovládajú cudzie jazyky, prácu s počítačovými programami či vlastnenie vodičského preukazu.

„Netreba zabúdať na mäkké zručnosti, na ktoré firmy hľadia stále viac, čiže zodpovednosť, prezentačné zručnosti, samostatnosť, komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, tímovosť a podobne,” doplnila Melcerová. Zároveň však dodala, že firmy si pri výbere kandidátov v súčasnosti všímajú najmä pracovné skúsenosti relevantné pre danú pozíciu a zručnosti.

V najbližších rokoch budeme podľa jej slov pravdepodobne sledovať trend, kedy budú zručnosti dôležitejšie ako to, kde uchádzači predtým pracovali. Marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton, Jitka Kouba, tiež potvrdila, že firmy pri posudzovaní kandidátov kladú veľký dôraz na získané znalosti a zručnosti uchádzačov v súvislosti s danou pracovnou pozíciou.

„V žiadnom životopise by nemali chýbať údaje ako meno, adresa bydliska, kontakty, obdobia pôsobenia v súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní, dosiahnuté vzdelanie a získané tituly,“ uviedla Kouba. Pre absolventov je dôležité uvádzať všetky pracovné skúsenosti získané počas štúdia, vrátane dobrovoľníckych aktivít, projektov a zahraničných stáží.

Tipy na efektívny životopis

„Tieto aktivity poukazujú na to, že kandidát je aktívny, zodpovedný a má pozitívny prístup k práci. V absolventskom životopise by mal byť kladený dôraz na vzdelanie, vrátane názvu školy, špecializácie a výsledkov záverečných prác,“ dodala marketingová riaditeľka Graftonu.

Častou chybou je aj vypisovanie základných škôl a nespomenutie kariérnych prestávok, najmä u žien, ktoré boli na materskej dovolenke. Jitka Kouba zdôrazňuje, že životopis by mal byť jednoduchý a nepreplácaný.

„Kreatívne pozície môžu byť doložené ukážkami práce, ale CV by malo byť striedme. Je dôležité uvádzať vždy pravdu a CV by malo korešpondovať s profilom na LinkedIn,“ dodala s tým, že pri aktualizácií životopisu by takisto mali záujemcovia vynoviť informácie aj na svojom LinkedIne. Melcerová dodáva, že samozrejmosťou v životopise je správna gramatika v texte.

Zdôraznite svoje záujmy

Ďalšou častou chybou pri písaní životopisu je tiež vypisovanie údajov, ktoré sa do CV už dávno nepíšu a to je stav – slobodný, vydatá prípadne iný. Dokonca sa podľa Jitky Kouba v Graftone stretávajú aj s tým, že tam ľudia píšu rozvedená/ý alebo počet detí.

Spresnenie svojich záujmov nie je podmienkou, no môže uchádzačom o zamestnanie pomôcť. „Záujmy personalistom alebo potenciálnym nadriadeným čo to o kandidátovi prezradia, je totiž dôležité, aby zapadol do firemnej kultúry. Čiže pár riadkov o sebe a svojich záľubách môže pomôcť,” radí Melcerová za Alma Career.