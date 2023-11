Matovič tvrdí, že sa vzdá mandátu poslanca, ak Pellegrini splní jeho dve podmienky

Ak predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) splní svoje dva kľúčové predvolebné sľuby, Igor Matovič (hnutie Slovensko) sa vzdá poslaneckého mandátu.

Pellegrini by tak podľa Matoviča mal všetkým sirotám, vdovám, invalidom a starobným dôchodcom vyplatiť 13. dôchodok vo výške 640 eur ešte pred Vianocami, a taktiež nevziať dôchodcom rodičovský dôchodok vo výške 315 miliónov eur. Matovič o tom informoval na dnešnej tlačovej besede v parlamentnej knižnici.

Konflikt v parlamente

Igor Matovič sa včera okrem iného dostal do konfliktu s poslancom Smeru Jánom Mažgútom, ktorý ho ešte pred voľbami udrel do tváre. Dvojica poslancov sa mala dohodnúť na spoločnom živom vstupe pre RTVS. Matovič však ešte predtým začal Mažgúta urážať a nadávať mu do tupcov, chrapúňov či ču*áčikov. Mažgút mu na oplátku hovoril, že Matovič mu dlhuje milión eur a následne nahnevaný odišiel.

Kvôli spomínanému incidentu majú teraz médiá obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Šéf parlamentu priblížil, že dokým nedostane oficiálne uistenie od Šipoša, médiá budú môcť nahrávať poslancov len v priestoroch knižnice v parlamente a v tlačovkovej miestnosti. Chce tak predísť ďalším incidentom.