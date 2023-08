Zips na kostýmoch či moderné okuliare: Tieto chyby v najslávnejších filmoch všetkých čias prehliadli aj tvorcovia

Možno sa aj vám stáva, že pri pozeraní filmu si všimnete nejakú chybu a zrazu sa vám film páči o niečo menej. Alebo si poviete, to auto predsa nemohlo vypadnúť z lietadla a za pomoci padáka pristáť na ceste ako keby sa nič nedialo! Zvykli ste však postrehnúť aj chyby v kostýmoch či rekvizitách? Toto ste možno prehliadli.

V článku sa dozviete aj: akej chyby sa dopustili filmári pri natáčaní Hviezdnych vojen ;

v ktorom historickom filme sa objavili cyklistické šortky ;

ktoré hlavné postavy mali okuliare, ktoré sa ešte nevyrábali ;

akú chybu prehliadli tvorcovia Pirátov z Karibiku.

Hviezdne vojny (Star Wars, 1997)

Darth Vader, superzloduch zo ságy Hviezdne vojny (Star Wars), známy aj ako Anakin Skywalker, ovládal svetelný meč bravúrne, keďže v minulosti bol sám Jedi. Keď sa vo filme z roku 1977 pustil do neľútostného boja s majstrom Obi-Wanom Kenobim, diváci vedeli, že to bude epické. Tím zodpovedný za kostýmy si zrejme neuvedomil, že urobil dosť veľkú chybu, píše web The Vintage News.

Ak sa počas bojovej scény pozorne pozriete, všimnete si, že tlačidlá a prepínače na hrudnom počítači sú poprehadzované. Hrudný počítač Darth Vadera má za úlohu udržiavať jeho zdevastované telo pri živote, zabezpečovať mu dostatok kyslíka a živín. Vzhľadom na to, že je takou neoddeliteľnou súčasťou postavy, je celkom pozoruhodné, ako sa môže vo filme otáčať a prehadzovať.

Sláva (Glory, 1989)

Vo filme Sláva z roku 1989 je skutočný príbeh 54. massachusettského dobrovoľníckeho pešieho pluku, jedného z prvých čisto černošských plukov americkej občianskej vojny, vyrozprávaný s istými nepresnosťami. V jednej scéne sa postava Morgana Freemana, John Rawlins, zastaví, aby sa porozprával so skupinou čerstvo oslobodených detí otrokov, a práve v tejto scéne zjavne išla akákoľvek snaha o dosiahnutie presnosti bokom.

V skupine detí je vidieť jedno, ktoré má na ruke digitálne náramkové hodinky. Ak si spomínate, občianska vojna sa odohrala v rokoch 1861 až 1865 a skončila viac ako sto rokov pred vynájdením digitálnych náramkových hodiniek v roku 1972. Je dosť pozoruhodné, že komparzisti, ktorí sa podieľajú na filme, neboli kontrolovaní, aby sa odstránili všetky novodobé detaily, ktoré by mohli mať na sebe.

Gladiátor (Gladiator, 2000)

Pozorným očiam fanúšikov filmu Gladiátor možno neušlo, že aj pri jeho natáčaní tvorcovia spravili chybu. Ako píše web Comedy, v záverečnej bojovej scéne, kde Maximus bojuje za svoju ukradnutú slobodu, padne na zem a odhalí viac, než diváci čakali. No nie zas až tak veľa, herec má totiž na sebe čierne cyklistické šortky. Človek nemusí byť historik, aby si domyslel, že Rimania niečo také nenosili. Vo videu túto chybu nájdete v čase 3:53.

The Doors (The Doors, 1991)

Web Bright Side upozornil na ďalšiu chybu, ktorá mohla nejednému divákovi poľahky ujsť. Jim Morrison má v životopisnom filme nasadené slnečné okuliare značky Ray-Ban, čo sa ale nemohlo stať. Dej filmu sa totiž odohráva okolo roku 1960, pričom okuliare Ray-Ban sa začali vyrábať až po roku 1980.

Amadeus (Amadeus, 1984)

Dej filmu Amadeus sa točí okolo geniálneho skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta a množstvo dobových kostýmov bolo vypracovaných naozaj do posledného detailu. Aj vďaka tomu divákov, ale aj kritikov naozaj chytil za srdce a získal 58 nominácií na rôzne ocenenia, ale aj 43 ocenení, píše The Vintage News. Tvorcom kostýmov ale ušiel drobný detail. Na niektorých bol totiž viditeľný zips. Ten bol ale vynájdený až 120 rokov po Mozartovej smrti.