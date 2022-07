Mala chuť mu vynadať: Predstaviteľka Phoebe z Priateľov priznala, ako ju syn ponížil kvôli sitkomu

Sitkom Priatelia má aj dnes, po desiatkach rokov od svojej premiéry, množstvo fanúšikov z celého sveta, ktorí sa k ich humoru veľmi radi opakovane vracajú. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, ako vnímajú blízki rodinní príslušníci hlavných hrdinov to, že stvárnili tieto veľmi obľúbené postavy? Lisa Kudrow sa zdôverila s milým incidentom so svojím synom, ktorý ju ale poriadne zaskočil, informoval Unilad.

Herečka Lisa Kudrow, ktorá v obľúbenom seriáli stvárnila postavu Phoebe Buffayovej, sa v novom rozhovore rozrečnila aj o tom, aký komentár dostala od svojho syna súvisiaci s Priateľmi.

„Chlapci sú zábavní“

Jej syn Julian Murray Stern začal sitkom sledovať ešte v škole, teda v rovnakom čase, ako sa ku nemu dostali aj jeho kamaráti a spolužiaci. Julianova prvotná reakcia bola, že je to skutočne vtipné. Vzápätí dodal, že „chlapci sú zábavní“.

Vysvetlila mu, že nemusí byť jej fanúšikom

Ako iste viete, Kudrow s postavou Phoebe vytvorili viacero nezabudnuteľných vtipných momentov a situácií, ktoré rozosmievajú divákov. Práve preto ide o prekvapivú poznámku, ktorú herečka nečakala.

Julian sa ale rýchlo opravil. „Nie, chcel som povedať, že aj ty si vtipná,“ dodal. Lisa v rozhovore moderátorovi priznala, že v tom momente mala chuť vlastnému synovi prvýkrát adresovať drsnejšie slová.

„Nikdy v živote som nechcela povedať vlastnému dieťaťu niečo ako choď do ****. Ale myslím, že vtedy som si to myslela,“ zdôverila sa. Razom ale vysvetlila, že to napokon nikdy nepovedala a namiesto toho mu vysvetlila, že nemusí byť jej fanúšikom a nemusí sa mu páčiť to, čo robí. Iba nechce, aby niekoho ponižoval.