Prečo bol Joey v Priateľoch stále hlúpejší? Nebola to chyba ani náhoda, dôvodom je táto jedna vec

Postavy vo filmoch a seriáloch sa postupom časom vyvíjajú a menia, to je prirodzené, priam až žiadané. Čo sa týka ústredných charakterov, väčšinou ale vidíme posun k lepšiemu. No pri jednej z postáv z obľúbených Priateľov to bolo inak. Hovoríme konkrétne o Joeym, ktorý postupom sérií jednoducho povedané ohlúpol. Prečo? Odpoveď na túto otázku hľadal a priniesol portál Screenrant.

Priatelia patria aj dnes medzi obľúbené sitkomy mnohých divákov. Denne sa objavujú na obrazovkách slovenských televízií alebo ich nájdete v knižnici streamovacej služby HBO Max. Od premiéry prvej časti ubehli už takmer necelé tri desaťročia, na svojich kvalitách ale nestratil.

Prečo Joey hlúpol?

Kým sa mnohé z jeho obľúbených postáv posúvali vpred, pri Joeym (Matt LeBlanc) to bolo trochu inak. A vysvetlenie je možno jednoduchšie, ako by ste očakávali.

Nejde totiž o náhodu alebo nechcenú chybu, ale všetko naznačuje tomu, že to bol zámer tvorcov. Medzi základné Joeyho črty na začiatku patrili dve veci – bol charakterizovaný ako sukničkár a druhou jeho typickou vlastnosťou sa stala naivita.

Dôvod je jednoduchý – diváci

Postupom plynutia seriálu a jednotlivých sérií sa objavovalo čoraz viac scén, ktorých humor bol založený práve na Joeyho „hlúposti“. Spomeňme napríklad ikonickú scénu, pri ktorej sa snažil naučiť sa po francúzsky a nech sa Phoebe akokoľvek snažila, Joey bol v tom hrozný. Napriek tomu veril, že týmto jazykom hovoriť dokáže.

Screenrant vysvetľuje, že hlavným dôvodom toho, prečo Joey ohlúpol, by mohol tkvieť v divákoch. Pretože práve táto jeho vlastnosť sa im na Joeyho najviac páčila a bola zdrojom humoru, ktorý povedzme si úprimne – zabáva aj dnes.

Napokon to zafungovalo natoľko, až sa stala základom jeho postavy. Predsa len, ide o komediálny sitkom, ktorého humor je založený aj na samotných postavách a ich stereotypoch, takže tento krok bol zo strany tvorcov pochopiteľný a logický.

Tvorkyňa Priateľov po rokoch priznáva chyby, ktoré ľutuje

Posledná, desiata séria sitkomu Priatelia síce uzrela svetlo sveta v roku 2004, no v uplynulých týždňoch sa objavili vyjadrenia jeho spoluautorky Marty Kauffman, ktorá priznala hneď dve veci, ktoré aj po rokoch ľutuje.

Prvou je chýbajúca rozmanitosť v ústrednom kruhu skupiny priateľov a druhou spôsob zobrazenia transrodových ľudí v seriáli. Viac o nich sa dočítate v našich starších článkoch.