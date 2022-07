Poľský Leví muž: Mal ochlpenie dlhé 20 centimetrov, vlastnej mame bol ohavný. Strašil ľudí, smiať sa mu bola chyba

V druhej štvrtine 19. storočia sa začal premáhať biznis, v ktorom sa ľudia s postihnutiami, trpiaci rôznymi syndrómami či jednoducho tí, ktorí sa výzorom akokoľvek líšili od širokej verejnosti, stávali atrakciami. Vystupovali v cirkusoch so svojimi predstaveniami a verejnosť neváhala platiť za to, aby sa smiala z ich vzhľadu. Presne to bol prípad aj muža menom Stephan Bibrowski, ktorého nazývali „muž s levou tvárou“ či „Leví muž“. No v skutočnosti bol inteligentnejší, než si mnohí iba na základe jeho vzhľadu mysleli.

Z ľudí atrakcie, ktoré boli na smiech

Možno sa pýtate otázku, prečo sa títo ľudia pôsobiaci v cirkusoch rozhodli vystavovať pred zrakmi verejnosti a slúžiť iným na posmech. Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Aj dnes má mnoho ľudí problém zapadnúť do spoločnosti a jej tolerancia bola v minulosti ešte mizivejšia. To znamenalo, že nemali veľa možností, ako sa napríklad zamestnať a zarobiť si peniaze na živobytie. Tak vystupovali v cirkusových predstaveniach, kde sa stávali hlavnými atrakciami.

„Zábavný“ bol ich vzhľad či kúsky, ktoré dokázali spraviť

A to niektorí z nich nemuseli robiť nič extra výnimočné. Napríklad, najznámejšie vystúpenie Princa Randiana, nazývaného aj „Ľudská húsenica“, spočívalo v obyčajnom zapálení cigarety zápalkou. Zaujímavé ale bolo v tom, že Princ Randian nemal ruky ani nohy a tento kúsok dokázal urobiť iba svojimi ústami.

Podobný osud postihol aj „Živú bábiku“ Lucíu Zárate, ktorá ako dospelá vážila iba 2,1 kilogramu a zarábala si vystupovaním v takýchto predstaveniach. Jej život sa ale skončil tragicky.

Príbeh Levieho muža

Ďalším človekom, ktorý strávil svoj život predovšetkým ako atrakcia, bol Stephan Bibrowski, ktorého verejnosť nepoznala inak, než ako Lionela, Levieho muža. Dôvod bol jednoduchý – celé telo mal pokryté dlhým ochlpením a pripomínal zviera.

All That’s Interesting hovorí o Bibrowskom ako o jednej z najväčších hviezd cirkusu Barnum & Bailey a jeho veľkolepej show. Išlo o cirkusovú spoločnosť z Ameriky, ktorej tradícia siahala od roku 1871 až do roku 2017 a medzi ľuďmi bola známa aj ako „The Greatest Show on Earth“. Nemecký portál Spiegel hovorí, že cirkus vystavoval ľudí s deformáciami ako exotické zvieratá.

Trpel vlkodlačím syndrómom

Stefan „Stephan“ Bibrowski sa narodil v roku 1890 u našich poľských susedov, konkrétne v meste Bielsko. Svoj život ale strávil cestovaním po svete. Celkovo sa veľa informácií o ňom nezachovalo. No predpokladá sa, že nadmerné ochlpenie Bibrowskeho tela zapríčinila takzvaná hypertrichóza, ktorá dostala prívlastok aj „vlkodlačí syndróm“.

Portál Genetické syndrómy vysvetľuje, že ide o mimoriadne zriedkavú dedičnú genetickú poruchu, ktorá spôsobuje zvýšený rast ochlpenia. Vyskytuje sa v priemere u jedného človeka z niekoľkých miliónov, takže je skutočne vzácna. Postihnutému pri nej rastú chlpy dokonca aj na miestach, kde ich inak človek nemá. Takže podľa všetkého sa s ňou narodil aj Bibrowski.

Dnes sa pri jej liečbe používa kozmetické odstraňovanie, laser alebo dokonca metóda, ktorá ničí chĺpky za pomoci elektrického prúdu a ihiel. Vráťme sa ale na koniec 19. a začiatok 20. storočia, kedy Bibrowski žil a takéto možnosti nemal. Kvôli tomu sa nedočkal ani podpory najbližších.

Jeho mama si vymyslela bizarný príbeh, potom sa chlapca vzdala

Informácie, ktoré sa o jeho živote zachovali pochádzajú predovšetkým od Francine Hornberger a z jej knihy s názvom Carny Fork, uvádza All That’s Interesting. Spomína v nej, že Bibrowski mal už pri narodení nezvyčajne veľké množstvo ochlpenia. Presnejšie malo dĺžku 2,5 centimetra a bolo roztrúsené po celom jeho tele.

Jeho mama tvrdila zvedavým ľuďom, ktorých zraky priťahoval, zvláštnu historku. Hovorila o tom, že chlapcov otec sa stal počas jej tehotenstva obeťou útoku leva. Ona bola pri tom a preto si vraj myslela, že jej syna postihol tento osud. Nikdy sa s ním ale nezmierila a po štyroch rokoch sa rozhodla dieťaťa zbaviť.

Darovala ho nemeckému obchodníkovi Sedlmayerovi, ktorý okamžite vedel, čo s chlapcom urobí. A svoj plán krátko na to naplnil. Práve on dal Bibrowskemu prezývku „Lionel, chlapec s levou tvárou“ a začal zarábať na jeho vzhľade.

Bibrowski bol ešte iba dieťaťom, keď odštartoval celoživotnú dráhu predvádzania sa pred ľuďmi, ktorí ho ani nepovažovali za ľudskú bytosť, ale za „príšeru“. Niet sa čomu čudovať, aj pre vlastnú mamu bol niečím ohavným, prečo sa ho aj rozhodla vzdať. No ukrývalo sa v ňom oveľa viac, čo neskôr aj ukázal.

Publikum si užíval

Najprv Bibrowski cestoval so Sedlmayerom po Európe, no v roku 1901 sa presunuli do USA, kde zaujal práve ľudí z už spomínaného cirkusu Barnum & Bailey. Vystúpeniami v ňom strávil celých 19 rokov. Potom jeho kroky putovali na Coney Island, kde pokračoval v predvádzaní svojich čísel. Ako uvádza český Lifee, vystupovanie pred publikom si užíval.

Až po rokoch ale ľudia zistili viac o jeho osobnosti. A to práve vďaka vystúpeniam na Coney Island, kde sa s ním dokonca mohli dať do reči. Obľuboval rozprávať svoje životné príbehy. Na jednej strane mal teda naháňať strach svojimi „levími predstaveniami“, no na druhej sa rozrečnil o tom, ako by sa túžil stať zubárom alebo ohuroval tým, že ovládal až 5 jazykov.

20 centimetrové ochlpenie na tvári, o ktoré nechcel prísť

V dospelosti ochlpenie na tvári Stephana Bibrowskeho dosahovalo dĺžku až 20 centimetrov a na zvyšku tela asi polovicu z toho. Výnimkou boli iba ruky a chodidlá, kde mu dlhé ochlpenie nenarástlo. Napokon si ho dobre strážil. Dokonca sa spomína historka, v ktorej sa ocitol pri požiari v hoteli, odkiaľ sa mu podarilo evakuovať sa ako prvému. Ponáhľal sa, bál sa totiž, že oň príde a bude vyzerať ako obyčajný človek.

Posledné roky svojho života strávil v Nemecku, kde podľa dostupných informácií zomrel na infarkt. Malo sa tak stať v roku 1932 a Stephan Bibrowski sa dožil iba 41 rokov.