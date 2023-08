Mal vírivku, vodopád či záhradu: Muž vytvoril sebestačný ostrov zo 150 000 plastových fliaš, jeho osud však bol tragický

Keď sa povie luxusné bývanie, možno aj vám zíde na um luxusná vila s vlastným bazénom, vírivkou a množstvom ďalších vymožeností. Pre umelca menom Richart Sowa je ale luxusom ostrov, ktorý si vlastnoručne vyrobil z recyklovaného plastu.

Takmer nič ho to nestálo

Ako píše web Green Travel Life, mnohým sa nápad Richarta Sowu zdal šialený, no on sa nenechal odradiť a premenil ho na skutočnosť. Vybudoval si vlastný súkromný ostrov vyrobený z recyklovaných materiálov a takmer nič ho to nestálo. V roku 1996 našiel inšpiráciu u aztéckych farmárov, ktorí si vyrábali vznášajúce sa ostrovy. Spomenul si na nápad vyrobiť ostrov z plastových fliaš, ktorý v jeho hlave vzkrsol pred 20 rokmi, no nikdy ho nezrealizoval.

Na pláži Zipolite, pri pobreží Mexika, začal zbierať plastové fľaše, ktoré skladal do sieťovaných vriec. Miestni obyvatelia ale neboli nadšení a Richarta vyhnala polícia, o niekoľko dní neskôr miesto, kde chcel mať ostrov, zničil hurikán. O rok neskôr ale projekt načal znova. Z plastových fliaš, preglejky a bambusu vytvoril podlahu ostrova. Aby ostrov stabilizoval, vysadil naň mangovníky. Aj vďaka tomu sa ostrov zazelenal viac, ako sa Richart vôbec odvážil dúfať.

Po tom, ako si zabezpečil povolenie, vybudoval si dvojposchodový domov s tromi plážami, vírivkou, solárnou rúrou a záhradou na pestovanie zeleniny a kvetov. Sprchoval sa dažďovou vodou a mal toaletu s kompostom. Žiaľ, ostrov s pomenovaním Spiral Island v roku 2005 zdevastoval hurikán Emily. V čase, kedy k nešťastiu došlo, pozostával kompletne vybavený ostrov z 250 000 plastových fliaš.

Chce inšpirovať iných

Pre Richarta to bola poriadna rana pod pás a chcel to vzdať, no ozval sa podnikateľ, ktorý bol ochotný finančne mu pomôcť a jeho zelený projekt podporiť, ak by sa doň pustil znova. So stavbou tentoraz začal vo vodách Isla Mujeres. Podľa webu Atlas Obscura vyrobil ostrov zo 100 000 plastových fliaš a neskôr pribudlo ďalších 50 000. Pridal aj zopár starých pneumatík a stavebný odpad. Ostrov dokončil v roku 2008 a pomenoval ho Joyxee Island.

Všetko potrebné vybavenie bolo poháňané solárnou energiou, práčku poháňala kinetická energia z morských vĺn. Na ostrove nechýbal ani vodopád, jazierka na kúpanie, či dokonca internetové pripojenie. Pestoval tu okrem zeleniny aj pistácie či banány.

Podľa iDNES.cz mal ostrov podlahovú plochu necelých 750 metrov štvorcových. Sowa chcel vybudovať celkom sebestačné bývanie, ktoré by pomohlo eliminovať množstvo odpadov a netvorilo žiaden ďalší.

Istý čas Sowa svoj dom predvádzal aj turistom, celkovo sa tu mohlo ubytovať 8 ľudí a inšpiroval mnoho zvedavcov k tomu, aby sa pokúsili o ekologickejšie bývanie. Samozrejme, o ostrov sa musel starať a robiť pravidelnú údržbu, nahrádzať poškodené fľašky či iný materiál. Svoj domov ale prirovnával k nepotopiteľnej Noemovej arche.

Žiaľ, ukázalo sa, že ostrov tak celkom nepotopiteľný nebol. V roku 2018 totiž opäť zasiahlo počasie a zničil ho hurikán. Miestne úrady ostrov označili za zdroj odpadkov a Richartovi stavbu znova už nepovolili. Richart sa ale nevzdáva a svoj sen o udržateľnom a ekologickom bývaní prezentuje po celom svete v nádeji, že inšpiruje iných.