V susednom Poľsku nájdete jedinečný unikát: Najužší dom na svete meria len 92 centimetrov, toto mu turisti vyčítajú

Človek je tvor naozaj vynaliezavý a dôkazom je poľský architekt Jakub Szczęsny, ktorý je autorom projektu Keret House, najužšieho domu na svete. Dvaja ľudia vedľa seba sa v ňom nepomestia, no obyvateľovi v ňom podľa architekta nič nechýba.

Najužší dom na svete

Ako informuje web Atlas Obscura, dom vo Varšave s názvom Keret House v Poľsku je skutočným svetovým unikátom, je totiž považovaný za najužší dom na svete. Stavba je vtesnaná medzi bytovky do „vzduchovej bubliny“ širokej len menej ako 122 centimetrov. Podľa webu Guinness World Records bol dom dokončený v roku 2012. V najužšom bode meria len 92 centimetrov a v tom najširšom 152 centimetrov.

Podlahová plocha domu predstavuje 14 metrov štvorcových. Celkovo má dve poschodia a napriek miniatúrnym rozmerom v ňom nájdete spálňu, kuchyňu, ale aj kúpeľňu. Namiesto schodiska však musíte použiť rebrík, ak sa chcete niekam dostať. Prvé poschodie slúži zväčša na to, aby ste sa po rebríku dostali vyššie, ak sa však rebrík vytiahne nahor, vzniká priestor na obývačku. Nuž, naozaj to nie je nič pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou.

Vzhľadom na nezvyčajnú polohu a vlastnosti domu musel prísť architekt aj s nezvyčajnými riešeniami čo sa týka vody, elektriny či odpadu. Napríklad, elektrinu čerpá z dvoch susediacich bytoviek. Podľa webu Dezeen muselo byť všetko zmenšené, stlačené a vyrobené na mieru.

Projekt vznikol náhodne

Vzhľadom na to, že stavba nespĺňa podmienky na to, aby bola oficiálne prehlásená za dom, mesto ju považuje za umeleckú inštaláciu. Szczęsny v čase dokončenia domu tvrdil, že by tu mohol tráviť čas napríklad spisovateľ, ktorý potrebuje pracovať, alebo samotársky cestovateľ, ktorý toho veľa nepotrebuje. Dúfal, že dom sa stane varšavským symbolom, poukáže na komplikovanú históriu mesta a stane sa vyhľadávanou lokalitou pre ľudí z celého sveta.

Nápad postaviť dom medzi dvoma bytovkami vznikol počas obyčajnej prechádzky. Keď architekt úzky priestor zbadal, začal sa zamýšľať nad tým, kto by tam mohol žiť. Oslovil izraelského spisovateľa Etgara Kereta, po ktorom je dom pomenovaný a spolu sa pustili do plánovania. Spočiatku nebolo isté, či dom ostane na jednom mieste, alebo sa bude presúvať, no nájdete ho na adrese Chłodna 22.

Toto sa turistom nepáči

V roku 2019 web The First News informoval, že dom sa teší z nemalého úspechu a odkedy prvýkrát otvoril svoje dvere pre verejnosť, pobudlo v ňom už najmenej 40 umelcov vrátane klaviristu, ktorý sa sem zmestil dokonca aj s klavírom. Architekt za tento nápad dostal dokonca aj ocenenie a je uznávaný ako jedna z najkreatívnejších myslí Poľska.

Ak sa však pozriete na portál TripAdvisor, zistíte, že mnohí návštevníci nie sú s atrakciou príliš spokojní. Tvrdia, že dom ledva našli, na to, že ide o najužší dom na svete, je podľa mnohých slabo označený a podľa niektorých vlastne ani nestojí za návštevu. Sťažujú sa, že ak naozaj nehľadáte, dvere ani nenájdete a ani po 15 minútach zvonenia vám možno nikto neotvorí. Na to si ale musí názor utvoriť každý sám.