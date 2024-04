Mal 156 incestných súrodencov, jeho mame zakázali liečbu rakoviny: Bývalý mormón prehovoril o hrôzach kultu

Na sociálnych sieťach sa o svoje zážitky podelilo už niekoľko bývalých členov mormónskej či inej cirkvi. Patrí medzi nich aj Joe Robinson. Z kultu ho vyhodili, lebo jeho mama zomierala na rakovinu, no rodina jej odmietla zabezpečiť potrebnú liečbu.

Bežné sú tu incestné polygamné vzťahy

Ako píše Bored Panda, Amanda Rae a Joe Robinson sú bývalí členovia mormónskej sekty známej ako The Kingston Group (Kingstonov rád). Komunita je okrem iného známa aj tým, že jej bežnou súčasťou sú incestné vzťahy. V rámci živého vysielania s názvom „Produkt incestu“ Robinson prezradil moderátorke Rae, že jeho rodičia sú nevlastní súrodenci. On musel ako 10-ročný podstúpiť krvný test, aby vedel, s ktorým členom rodiny sa môže v budúcnosti oženiť.

Kingstonov rád je kult vyznávajúci polygamiu a má svoju základňu v Salt Lake City v Utahu a funguje napriek tomu, že túto praktiku ešte v roku 1890 mormónska cirkev zakázala. Jeho vodca Paul Elden Kingston sa riadi upravenou verziou Knihy Mormónovej, nazvanou Proroctvo bieleho koňa. Tá predpovedá kataklizmu v podobe povstanie „čiernej rasy“, ktorá sa pokúsi zničiť bieleho človeka.

Podľa Kingstona sú členovia rádu zodpovední za budovanie čistej rasy. Preto sa manželstvá uzatvárajú v rámci pôvodných štyroch rodín, ktoré kult založili. Joe prezradil, že jeho otec mal 157 detí so 14 manželkami. Každý musel ešte ako dieťa podstúpiť krvné testy, aby sa mohlo rozhodnúť, s kým sa neskôr zosobáši.

Báli sa, že im lekári incest zakážu

Keď mal Joe pochybnosti, jeho otec mu oznámil, že takto sa to jednoducho bude robiť vždy a nikto to nesmie spochybňovať ani si z toho robiť žarty. Obhajoval to tým, že každý v ráde sa žení s nevlastnými súrodencami, sesternicami či bratrancami. Ak by sa niekto odvážil protirečiť, bol by z rádu vylúčený. Joeov otec sa napríklad oženil so svojou nevlastnou sestrou a za ženy si zobral aj jej ďalšie dve sestry.

Joe spomína na to, ako sa občas zaľúbil do vlastnej rodiny, v jednom z prípadov do sesternice. Z kultu ho napokon vyhodili, keď mal 20 rokov. Hneval sa totiž, že nedovolili jeho matke, ktorá trpela rakovinou, podstúpiť liečbu. Členovia kultu sa nemocniciam vyhýbajú. Obávajú sa, že by im lekári kvôli incestu mohli nanútiť antikoncepciu, alebo že by im vpichli nejaké ochorenie. Joeova mama zomrela krátko po tom, ako ho z kultu vyhodili.

Deťom narodeným z incestu hrozí zvýšené riziko vrodených postihnutí, oneskoreného vývoja a genetických porúch. Hrozí im slepota, strata sluchu, novorodenecká cukrovka a malformácie končatín. Amanda a Joe ale hovoria, že sa s tým ale nestretávali príliš často. Známe sú prípady, kedy sa už 16-ročné dievčatá museli vydať za svojich o 10 či viac rokov starších bratrancov a takmer okamžite aj otehotneli. Rád ale popiera, že by robil čokoľvek zlé.