Ľudia videli na live streame SpaceX divné veci. Zachytili kamery UFO a čo na misiu hovoria plochozemci?

Počas uplynulej soboty celý svet so zatajeným dychom sledoval, či sa spoločnosti SpaceX v spolupráci s NASA podarí do vesmíru vyslať raketu Crew Dragon a tej sa následne podarí úspešne pripojiť k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Live stream sledovali milióny divákov. Samozrejme, dalo sa očakávať, že sa medzi divákmi nájdu aj takí, ktorí budú chcieť celú misiu spochybniť. Takí sa síce nenašli, no objavili sa informácie o tom, že na záznamoch live streamu bolo vidieť aj niečo viac, ako len let rakety.

Misia spoločností SpaceX a NASA, samozrejme, dopadla na výbornú. Okrem všetkých manévrov si však pozorné oči divákov z celého sveta všimli aj niečo navyše. Na live streame, ktorý na svojom webe ponúkal SpaceX, si totiž mnohí všimli niečo, čo vyzeralo ako UFO. Fotografie zhotovené zo streamovaného obrazu následne zasypali sociálne siete s rôznymi teóriami, o čo mohlo ísť, informuje web LAD Bible.

Okrem Crew Dragon aj UFO

Objekty, ktoré je vidieť na zázname pritom nemali patriť časti lode Crew Dragon ani ničomu inému. Mnohí sa preto nazdávajú, že videli letieť UFO v blízkosti našej planéty. Niektorí diváci priameho prenosu dokonca mali vidieť až tri rôzne neidentifikovateľné objekty.

Zvláštne svetlá a objekty si všimol aj ufológ Pedro Ramírez, ktorý zverejnil video na svojej facebookovej stránke. „30. máj 2020. Najmenej dve UFO boli spozorované počas letu, prvé z nich je možné si všimnúť veľmi blízko stratosféry, druhé je bližšie ku Crew Dragon,“ napísal vo svojom príspevku Ramírez.

Záznamy, ktoré takmer okamžite začali zhotovovať nadšenci UFO teraz preksúmavajú odborníci. Ramírez ale verí, že by skutočne mohlo ísť o hodnoverný dôkaz a ako v príspevku dodal, „je načase začať veriť“ v existenciu mimozemšťanov.

O čo konkrétne ide, zatiaľ nevedno. Na záznamoch je skutočne niečo vidieť, s veľkou pravdepodobnosťou to ale mimozemšťania nebudú.

Misia dokázala, že Zem nie je plochá

Okrem UFO nadšencov sa predpokladalo, že celú aktuálnu misiu do vesmíru budú chcieť spochybniť najmä milovníci teórií o plochej Zemi. Tí sú ale paradoxne ticho a tí, ktorí vedia, že Zem plochá nie je, im to na sociálnych sieťach dávajú patrične „vyžrať“.

„Plochozemci“, ako túto skupinku „veriacich“ ostatní nazývajú, totiž dostali celkom slušnú facku v podobe dôveryhodných dôkazov toho, že Zem plochá nie je (teda nie že by niečo také vôbec bolo potrebné). Celý let do vesmíru vysielali prostredníctvom internetu mnohé vedecké organizácie a zdá sa, že „flateartheri“ na to nemajú, čo povedať. Livestream totiž jasne ukázal a aj vysvetlil, prečo Zem naozaj nie je plochá. Treba teda už len veriť, že túto konšpiračnú teóriu sa už nadobro podarilo vyvrátiť a „plochozemci“ nie sú ticho len preto, že sa snažia nájsť dôvody, prečo a ako to celé vyvrátiť.

