Keď ľudstvo dobýja kozmos: 7 neokukaných filmov, ktoré musí vidieť každý nadšenec vesmíru

Cesty do vesmíru ľudstvo fascinujú už odnepamäti. Táto oblasť vedy a výskumu je pomerne často aj predmetom záujmu hollywoodskych filmárov, ktorí už neraz na veľké plátna priniesli pôsobivé vízie toho, ako človek dobýva vesmír. Niektoré (väčšina z nich, aby sme boli presnejší) z nich sú však inšpirované skôr fiktívnymi myšlienkami, no nájdu sa aj také, ktoré rekonštruujú a reflektujú skutočné udalosti.

Pri príležitosti dnešných očakávaných veľkých vesmírnych udalostí sme sa preto rozhodli vybrať 7 pôsobivých snímok, ktoré by mal vidieť každý milovník vesmírnych ciest. Mnohé odrážajú skutočnosť, iné sú však veľmi prikrášlenou fikciou, ktorá by ňou ale v budúcnosti vôbec nemusela byť. Jedno ale majú spoločné – v rebríčkoch kvalitných filmoch o cestovaní do vesmíru ich mnohí veľmi neuvádzajú.

Správna posádka / The Right Stuff

Náš výber začíname dobdrodružnou drámou režiséra Phillipa Kaufmana (Quills) z roku 1983. Takmer 200 minút trvajúci film sa odohráva v Amerike po tom, čo prezident John F. Kennedy prebral úrad a Spojené štáty ašpirovali na dosiahnutie veľkých vesmírnych cieľov – do desiatich rokov pristáť s ľudskou posádkou na Mesiaci. Prezident vyzýva národy po celej Zemi, aby opäť zaktivizovali svoje nedokonalé vesmírne programy a dosiahli veľký míľnik v podobe vyslania človeka k nášmu jedinému prirodzenému vesmírnemu satelitu. No a kto má tých najlepších mužov na svete? Samozrejme, Amerika.

Sunshine

S fiktívnou myšlienkou „zhasínajúceho“ Slnka sa pohral vo svojom sci-fi thrilleri uznávaný britský režisér Danny Boyle (Trainspotting, Pláž, Milionár z chatrče), ktorý za to získal ovácie ako od divákov, tak aj od kritikov.

Sunshine sa odohráva v budúcnosti v roku 2057, kedy ľudstvu na Zemi hrozí skaza, pretože Slnko postupne vyhasína a jedinou záchranou je znovu ho naštartovať. To môže ľudstvo jedine za pomoci obrovskej nukleárnej bomby, ktorú do Slnka musí zhodiť posádka korábu Icarus 2, keďže predchádzajúca misia za záhadných okolností stroskotala.

Samozrejme, tento film veľmi veľa s realitou spoločného mať nebude, je však skutočne pôsobivé, že kvalitný sci-fi film vie vzniknúť aj mimo územia USA, konkrétne v Európe. Sunshine prekvapí nielen napínavým dejom, ale aj vydarenými efektami, no v neposlednom rade aj hviezdnym obsadením. Hlavné úlohy stvárnili herci ako Chris Evans (Captain America), Cillian Muprhy (Inception, Dunkirk) či Rose Byrne (X-Men: Apocalypse, Insidious).

Moon

Rovnako britskej produkcie je aj sci-fi snímka Moon, ktorá sa v našej kino distribúcii síce neobjavila, no svojich fanúšikov po uvedení na home video si nájsť dokázala.

Dej filmu sleduje astronauta Sama Bella (hrá ho Sam Rockwell), ktorý je jediným zamestnancom obývajúcim základňu firmy Lunar Industries na Mesiaci. V rámci jeho trojročnej pracovnej zmluvy musí kontrolovať automatickú ťažbu vzácneho plynu, ktorý ľudstvo používa ako palivo. Akékoľvek rádiové spojenie so Zemou je však väčšinou nemožné, a tak je jeho jediným spoločníkom (a pomocníkom) inteligentný počítač (ktorému svoj hlas prepožičal herec Kevin Spacey). Návrat osamelého astronauta na Zem sa pomaly, ale isto blíži a do konca celej misie Samovi zostávajú necelé dva týždne. Trojročná osamelosť a pobyt vo vesmíre sa ale začína čoraz viac podpisovať na jeho zdravotnom stave. Trpí bolesťami hlavy, halucináciami a aby toho nebolo málo, pri jednej z obhliadok správnej funkčnosti prístrojov, sa zraní. Následne zisťuje, že na Mesiaci zrejme nie je sám. Je to však skutočnosť alebo celé len výplod jeho osamelosti?

Režisér Duncan Jones vo svojom celovečernom debute spracoval myšlienku stiesnenosti, osamelosti a toho, o čo všetko môžete prísť, pokiaľ sa vydáte na zdanlivo jednoduchú, no dlhú misiu. Snímka Moon si získala chválu divákov i kritikov a na konte má aj filmové ocenenie BAFTA za Výnimočný debut britského filmového tvorcu a rovnako aj British Independent Film Award za Najlepší debut a Najlepší britský nezávislý film.

Kontakt / Contact

Do vesmíru sa vo svojom filme vydal aj uznávaný režisér Robert Zemeckis v snímke nakrútenej podľa knižnej predlohy Carla Sagana.

Snímka Kontakt z roku 1997 s hviezdnym obsadením, ktorému kraľujú Jodie Foster a Matthew McConaughey rozpráva príbeh Ellie Arrowayovej, ktorá celý svoj život zasvätila hľadaniu života na iných planétach. Stala sa z nej uznávaná vedkyňa a odborníčka na vesmírne ticho, ktoré počúva prostredníctvom mnohých gigantických teleskopov a len ona pomocou nich dokáže počuť to, čo iní prehliadajú. Jedného dňa ale zachytí tajomný signál z vesmíru a musí tvrdo bojovať, aby vedúce osobnosti výskumných vesmírnych úradov vybrali na ich preskúmanie práve ju.

Kontakt patrí medzi jeden z najvydarenejších filmov odohrávajúcich sa vo vesmíre. Originálny námet a pôsobivá výprava zabezpečili snímke divácku popularitu, čoho dôkazom sú aj mimoriadne priaznivé hodnotenia na filmových weboch, napríklad aj na ČSFD, kde snímka získala hodnotenie 82 %.

Horizont udalosti / Event Horizon

Rovnako kladné hodnotenia má aj mysteriózne sci-fi s hororovými prvkami, ktoré rozpracováva myšlienku postupného dobývania vesmíru. Film z roku 1997 sa zaoberá možnosťou, že ľudstvo do vesmíru neustále posiela rôzne posádky a misie, pričom vždy prekonáva rôzne míľniky.

V roku 2015 bola na Mesiaci úspešne založená prvá kolónia, v roku 2032 začal človek ťažiť nerastné suroviny na Marse a v roku 2040 sa moderná kozmická loď Event Horizon vydala až k hraniciam našej slnečnej sústavy. Za planétou Neptún ale bez stopy zmizla, čo ľudstvo na Zemi považovalo za najväčšiu vesmírnu katastrofu v dejinách. O sedem rokov neskôr však posádka vysiela opäť signál, z ktorého riadiace stredisko na Zemi dešifruje znepokojujúce správy. Vyšlú teda záchrannú posádku, ktorá má zistiť, čo sa stalo a preživších zachrániť. To ale, samozrejme, nebol ani zďaleka dobrý nápad.

Stratený vo vesmíre / Love

S podobnou tematikou ako vyššie spomínaný Moon sa pohráva aj snímka Stratený vo vesmíre z roku 2011, ktorú jej český distribútor označil za najlepší sci-fi film toho roka.

Film, ktorý nesie v pôvodnom znení názov Love, rozpráva príbeh astronauta Leeho Millera, ktorý po strate kontaktu so Zemou uviazne sám na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Lee tak musí bojovať nielen o život, ale aj o zachovanie vlastného rozumu, pretože systémy podpory jeho života postupne slabnú a on sa začína opúšťať. Klaustrofóbia naňho dolieha čoraz viac, no potom na palube stanice obiehajúcej okolo Zeme nájde niečo mimoriadne zvláštne.

Stratený vo vesmíre nie je filmom, ktorý ocení každý divák. Svojím spracovaním však otvára otázku potreby kontaktu so svetom a živými bytosťami a jeho cieľom nie je prinášať dych berúce a efektami nabité zábery, ale najmä vyvolávať v divákoch rôzne pocity. A môžeme vám garantovať, že pri sledovaní tohto filmu ich budete cítiť viac než dosť.

Zajatí vesmírom / Marooned

Vydarené sci-fi filmy odohrávajúce sa vo vesmíre vedeli v Hollywoode nakrútiť aj dávno predtým, než sa zdokonalili špeciálne efekty, o čom svedčí aj snímka Zajatí vesmírom z roku 1969.

V ňom sa trojica astronautov chystá vrátiť naspäť na Zem po niekoľkých mesiacoch strávených na vesmírnej stanici. Zistia však, že ich lodi nefungujú návratové rakety a NASA preto najskôr premýšľa o tom, že trojčlennú posádku nechá napospas osudu na obežnej dráhe Zeme. Napokon ale začnú so záchrannou misiou, všetky plány však komplikujú okrem hurikánu blížiaceho sa k štartovacej rampe aj dochádzajúce zásoby kyslíka v kabíne uväznených astronautov.

Film Zajatí vesmírom nakrútil režisér John Sturges a hlavné úlohy si strihli Gregory Peck, Richard Crenna, Gene Hackman a mnoho ďalších hviezd nielen zlatej éry Hollywoodu. Dôvodom na zhliadnutie tejto snímky nie sú len pozitívne hodnotenia na ČSFD, ale aj aktualizačný moment, keďže aj nedávny štart rakety ohrozovalo zlé počasie. Tento film tak môže ponúknuť pomerne realistický pohľad na to, čo všetko môže vesmírne misie skomplikovať. Predlohou filmu bol román spisovateľa Martina Caldina.