Prečo sa musí letieť v presný čas a koľko misia stojí? Otázky a odpovede ohľadom letu SpaceX

Včera večer milióny ľudí s napätím sledovali štart rakety súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorá mala vyniesť na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS dvojicu astronautov vo vesmírnej lodi Crew Dragon. Štart bol však niekoľko minút pred plánovaným štartom odložený kvôli nepriaznivému počasiu.

Prečo je let SpaceX taký významný?

Po prvýkrát od roku 2011 mala do vesmíru letieť americká posádka bez pomoci iných krajín. V roku 2011 sa skončila éra amerických raketoplánov a NASA v podstate nemala náhradu. Na ISS sa tak posielali astronauti v rámci Sojuzu a lietalo sa na ruských strojoch. Teraz sa to však mení.

Projekt je navyše jedinečný v tom, že NASA zadala zakázku na výrobu technológií súkromnej spoločnosti. Do tej doby si NASA vyvíjala sama technológie a až konkrétne požiadavky zadávala súkromným spoločnostiam na výrobu. Nie je to však tak, že by SpaceX malo úplne voľnú ruku. NASA na celý proces dozerala a SpaceX sa muselo pridržiavať požiadaviek vesmírnej agentúry.

Koľko stála misia?

Pre NASA je spolupráca so SpaceX výhodná. Ako uvádza Vox, keď sa v roku 2011 skončil program Space Shuttle, boli americkí astronauti odkázaní na lety na ruských raketách, aby sa dostali na ISS. Cena za takýto let predstavovala 86 miliónov dolárov na jedného astronauta. Navyše tým trpela aj americká hrdosť, keďže sa museli spoliehať na Rusov a ich techniku.

Odhadované náklady pre SpaceX za jedného astronauta sú na úrovni 55 miliónov dolárov. Navyše, Američania nemusia posielať astronautov do Ruska a nemusia riešiť dohody o ich cestách.

Ako prebieha let na ISS a prečo sa musí štartovať v presný čas?

Čas štartu rakety je mimoriadne dôležitý. Nemohlo sa včera napríklad počkať, kým sa zlepší počasie a potom by sa vyletelo. Musí sa štartovať zo Zeme v presnom okamihu, aby sa potom raketa a vesmírna loď dostali na obežnú dráhu a následne k ISS.

Navyše sa neletí priamo k ISS. Najprv sa vyletí na obežnú dráhu Zeme a posádka sa tak nachádza pod úrovňou ISS. Následnou rotáciou okolo Zeme stúpa vyššie, až kým sa dostane na úroveň ISS a potom k nej. Presné načasovanie je tak mimoriadne dôležité.

Keďže včerajší let nevyšiel, nasledujúce vhodné podmienky budú v sobotu 30. mája o 15:22 miestneho času, u nás v čase 21:22. Ak ani tento štart nebude možný, ďalšie vhodné podmienky na odlet budú na nasledujúci deň v nedeľu.

Cesta do vesmíru je pomerne rýchla a trvá približne 10 minút, ako uvádza Telegraph. Asi po dvoch minútach od štartu sa oddelí prvý stupeň rakety a ten sa vráti na Zem, aby ho bolo možné opätovne použiť. Akonáhle sa dostane raketa na obežnú dráhu, oddelí sa druhý stupeň a pri rýchlosti okolo 27-tisíc kilometrov za hodinu bude smerovať k ISS, s ktorou sa má spojiť približne po 24 hodinách.

Prečo nebolo možné štartovať v sobotu?

Ak ste sledovali prenos, bolo vidieť, že počasie nebolo ideálne. Okolo boli mraky a vyzeralo, že by mohlo pršať. Dážď samotný až tak nevadí, problémom sú blesky, resp. elektricky nabité častice v atmosfére.

S týmto má už NASA skúsenosti. Pri lete počas Apollo 12 na Mesiac bola raketa Saturn V až dvakrát zasiahnutá bleskom, čím sa poškodilo niekoľko menej dôležitých komponentov. Posádka však bola schopná úspešne dokončiť svoju misiu.

Riziko, že blesk poškodí dôležité súčasti a dokonca môže spôsobiť katastrofu, je tak veľmi reálne a z dôvodu bezpečnosti je neprípustné takéto riziko podstupovať.

Kto sú muži, ktorí poletia?

Sú to dvaja mimoriadne skúsení piloti, ktorí v NASA fungujú už 20 rokov. 49-ročný Robert Behnken a 53-ročný Douglas Hurley majú už s letmi do vesmíru skúsenosti a sú to dobrí kamaráti. Ich úloha je pomôcť dostať vesmírnu loď Crew Dragon k ISS a dozorovať, aby všetko prebiehalo tak, ako má. V prípade zlyhania automatických systémov budú musieť misiu dokončiť oni.

Následne sa na ISS pripoja k členom posádky a budú vykonávať bežné experimenty. Je zatiaľ otázne, ako dlho sa na ISS zdržia, záleží to aj od faktu, ako dlho budú solárne panely vesmírnej lode Crew Dragon schopné dodávať energiu.

Následný zostup vesmírnej lode bude prebiehať štandardným spôsobom. Vstúpi do atmosféry a následne sa v určitej výške nad povrchom vystrelia brzdiace padáky a loď pristane na hladine oceánu.

Aká je bezpečnosť misie?

Dá sa povedať, že je mimoriadne bezpečná. SpaceX musela splniť bezpečnostné štandardy NASA a v prípade havárie sa katapultuje vrchná časť s astronautmi a to aj v prípade poruchy pri štarte. Riziko, že príde k smrteľnej nehode je podľa Spaceflightnow, 1:276. To, samozrejme, neznamená, že by po 275 úspešných letoch mal nasledovať jeden smrteľný.

Aj keď sa to môže zdať, že riziko je stále veľké, pri prvej misii raketoplánu v roku 1981 bolo takéto riziko 1:12. Pri letoch Space Shuttle, v rámci ktorých nastali dve smrteľné nehody, a to raketoplánu Challenger a Columbie, bolo toto riziko na úrovni 1:90 Môžeme teda tvrdiť, že misia SpaceX bude tou najbezpečnejšou v histórii.