Ľudia sú v šoku z novinky na Netflixe a musíte ju okamžite vidieť: Nový seriál sa stal hitom, poriadne vám zamotá hlavy

Pred niekoľkými dňami sme vás informovali o seriálovej novinke, ktorá uchvátila divákov Netflixu. Seriál One Piece spôsobil ošiaľ a porazil aj Wednesday či Stranger Things. No netrvalo dlho a slovenskí diváci si našli inú novinku, ktorá sa aktuálne nachádza na prvom mieste sledovanosti. Je ňou nemecký seriál s názvom Liebes Kind — Dear Child alebo aj Milé dieťa.

Seriál One Piece, ktorý bol uvedený kontom augusta, sa stal celosvetovým hitom. Svedčí o tom aj fakt, že sa vyšplhal na prvé miesto v rebríčku sledovanosti v 84 krajinách sveta. Avšak počas prvého víkendu, kedy bola vydaná štvrtá séria Stranger Things a prvá séria Wednesday, oba seriály debutovali na prvom mieste v 83 krajinách. Prvenstvo v rebríčku len v jednej krajine navyše teda znamená, že One Piece teraz oficiálne kraľuje rebríčku. Vyzerá to však, že Slováci si po niekoľkých dňoch obľúbili ďalší seriál.

Záhadné novinka pohltila divákov

Ak si dnes zapnete červeného giganta, zistíte, že na prvom mieste sledovanosti medzi seriálmi sa One Piece už nenachádza. Vystriedala ho novinka, ktorá mala premiéru minulý týždeň. Podľa údajov Flixpatrolu, včera na Netflixe ešte kraľoval One Piece, no Liebes Kind mu už zúrivo šliapal na päty. A nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách sa práve nachádza na prvom mieste sledovanosti.

Šesťdielny seriál na pomedzí drámy a trileru rozpráva príbeh záhadnej Leny, ktorej sa podarilo utiecť od muža, ktorý ju držal v zajatí. Ako sa ukáže, prežila pri tom poriadne peklo, prešla si nielen únosom, ale aj znásilnením. Na začiatku seriál nastolí množstvo otázok, ktoré sa postupne objasňujú a pri obrazovkách zisťujeme, čo sa jej vlastne prihodilo, alebo kým v skutočnosti je.

Vysoké hodnotenia a pozitívne recenzie

Hodnotenia seriálu Liebes Kind len dokazujú, že si ho diváci obľúbili. Na ČSFD získal 82 % a na portáli IMDb má hodnotenie 7,5/10. Ľudia nešetria chválou a priznávajú, že ich úplne uchvátil.

„Dlho som nevidela taký dobrý seriál,“ zdôverila sa diváčka na sociálnej sieti X (bývalý Twitter). „Musíte ho vidieť,“ dodal niekto ďalší.

Takže to vyzerá, že červená streamovacia služba má na svojom konte ďalší hit, ktorý ľudia priam milujú.