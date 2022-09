Preliezol múr a vyšplhal sa po rúre. Schizofrenik Fagan sa dostal k posteli, kde spala kráľovná Alžbeta II., ochranka zlyhala

Pred 40 rokmi sa udialo jedno z najkontroverznejších „vlámaní“ v histórii kráľovskej rodiny. Muž menom Michael Fagan sa pomerne jednoducho dokázal dostať až do spálne Alžbety II., pričom za tento akt nebol nikdy odsúdený. Pre stráže a políciu však išlo o kolosálne zlyhanie, ktoré sa spomína dodnes.

Buckinghamský palác, sídlo britských panovníkov, je považovaný za jedno z najstráženejších miest na svete. Tento status si však londýnska budova výrazne pohoršila v júli 1982, kedy sa odhodlaný muž dokázal bez špeciálnej pomoci či trikov dostať nielen do priestoru paláca, ale až do spálne, kde ráno spala samotná panovníčka monarchie.

V článku o Michaelovi Faganovi sa dočítate aj: prečo chcel navštíviť kráľovnú;

ako sa dostal do jej izby;

čo stihol cestou vidieť a vykonať;

aké dohady sa kvôli jeho vlámaniu potvrdili;

aký trest ho čakal;

čo robí dnes.

Je 9. júl 1982 a približne o 7:15 ráno do kráľovskej spálne vchádza Michael Fagan. Jeho cieľom nebola krádež ani ublíženie na zdraví, ale len možná konverzácia s panovníčkou, ktorej bezpečnosť a ochrana mali byť najvyššou prioritou. Alarm v izbe sa síce spustil, no stráže ho vypli z domnienky, že ide o falošný poplach. Odviedli ho až stráže, ktoré musela privolať kráľovná.

Michael Fagan, duševne chorý milovník Alžbety II.

Fagan sa narodil v auguste 1948 v Londýne do rodiny oceliarov. Už ako 18-ročný odišiel z domu kvôli otcovi, ktorý bol okrem násilníka aj údajný majster otvárania trezorov a bezpečnostných skriniek. V roku 1972 sa oženil a s manželkou Christine mali štyri deti.

U Michaela Fagana sa začala v dospelosti čoraz viac prejavovať schizofrénia, čo viedlo aj k posadnutosti kráľovnou Alžbetou II., ktorá mala byť vykúpením z jeho problémov. Muža, ktorý je aj 40 rokov po incidente predmetom pozornosti médií, totiž tesne pred samotným „výletom“ do sídla kráľovskej rodiny opustila žena, vzala mu aj deti, prišiel o prácu a podľahol drogám a alkoholu, čo ho zruinovalo.

„Bol som veľmi fixovaný na kráľovnú. Vedel som, že rada pomáha ľuďom a tak som si myslel, že pomôže aj mne. Nikdy som však nečakal, že skončím až v jej spálni,“ cituje Fagana Express.

Preliezol trojmetrový múr, vošiel cez okno

Životné dobrodružstvo londýnskeho muža sa začalo 9. júla 1982 o 6:45 ráno. Fagan sa dostal k bráne Ambassador’s gate, ktorá dnes slúži ako vstup pre návštevníkov paláca. Kým preliezal trojmetrový múr, nezvaného hosťa si všimol policajt mimo služby, ktorý okamžite zalarmoval stráže. Muž sa však vytratil a privolaní policajti ho nevedeli na obrovskom pozemku nájsť.

Medzičasom sa dostal priamo do paláca, k čomu si pomohol otvoreným oknom. Ocitol sa priamo v miestnosti, kde boli uložené známky a pečate, ktoré patrili Alžbetinmu starému otcovi. „Jej starý otec mal jednu z najväčších zbierok na svete. Chcel som odísť cez dvere, no boli zamknuté, tak som zvolil opäť okno,“ opisoval ďalej Fagan pre The Sun.

Paradoxne, svojím vyčíňaním v priestore paláca spustil Fagan dvakrát alarm, ktorý strážam v kontrolnej miestnosti avizoval, že v útrobách sídla panovníčky sa nachádza cudzí človek. Kráľovská ochranka ho však v oboch prípadoch vypla, keďže si mysleli, že ide len o technickú chybu, píše Smoothradio.

Fagan pár minút po siedmej hodine pokračoval vo svojom objavovaní údajne prísne stráženého objektu. „Nebál som sa výšok, tak som sa rozhodol vyliezť hore po odkvapovej rúre. Cez sieť, ktorá slúžila proti holubom, som sa dostal až na strechu, kde som si vyzul topánky aj ponožky. Cez ďalšie otvorené okno som vliezol naspäť do budovy,“ pokračoval Fagan.

Aj keď to nič nedosvedčilo, prítomnosť popolníkov v súkromnej časti paláca nahráva špekuláciám, že bývalá panovníčka mohla mať v istom období života náklonnosť k fajčeniu. Portál Cheatsheet však píše, že závislosť na nikotíne mali ostatní členovia rodiny.

Ruky si vytrel do závesov, vyľakal chyžnú

Kým si utieral ruky do závesov, zbadala ho jedna z chyžných, ktorá vysávala pred kanceláriou správcu. Podľa Faganovej výpovede si nevšimla to, že bol bosý a spočiatku ho považovala za opravára. Keď si všimla, že nejde o žiadneho jej „kolegu“, bežala po ochranku, ktorá ho však nedokázala nájsť.

Dôvodom bolo, že Fagan sa za ten čas presunul do súkromnej kráľovskej časti paláca. V jednej z miestností našiel sklenený popolník, ktorý rozbil. „Rozbil som popolník, aby som získal kúsok skla, ktorým by som neskôr pri odchode prerezal sieť proti holubom, no sám som sa porezal. Niektorí ľudia hovorili, že som si chcel pred kráľovnou podrezať žily, to však nie je pravda,“ ozrejmil duševne chorý milovník zosnulej panovníčky.

Ak by som vedel, že tam spí kráľovná, nevstúpil by som

Hodinky ukazovali 15 minút po siedmej hodine a Fagan sa naďalej voľne pohyboval v kráľovskom sídle. „Palác má asi 700 izieb, nemohol som tušiť, ktorá patrí kráľovnej, tak som vstúpil do tej, na dverách ktorej nebol štítok s menom,“ priznal sa.

Podľa kráľovských bezpečnostných zákonov stráži izbu panovníka vojak, ktorý má v noci miesto čižiem len papuče, aby nerobil hluk. Šichta nočného strážcu však končí o 6:00 a jeho pozíciu preberá komorník, ktorý bol presne o 7:15 venčiť štvornohých miláčikov jej veličenstva.

„Ocitol som sa v menšej miestnosti s manželskou posteľou a skriňou. Odhrnul som záves a v tom sa spiaca osoba zobudila. Vyľakane sa ma opýtala: Čo tu robíš? Neuveríte, bola to kráľovná Alžbeta II., ostal som v nemom úžase. Ihneď siahla po telefóne pri posteli, aby zavolala stráže, nik však neprišiel. Vybehla z postele bosá, len v nočnej košeli a utekala preč z izby. Sadol som si na kraj postele, no krv z porezanej ruky som kvapkal mimo nej. O chvíľu sa zjavila naspäť aj so strážou,“ opísal svoj životný zážitok Michael Fagan.

Odsúdili ho za víno, putoval na psychiatriu

Po zadržaní ho odviedli pred palác, kde čakali na príchod polície. Fagan sa vo výpovedi smial na tom, že policajti poverení strážením paláca boli neschopní a roky nikoho nezatýkali. Následne po vyšetrovaní ho čakal súd, na ktorom však nečelil obvineniam z ohrozenia kráľovnej či vlámania sa do paláca.

Navyše, Fagan sa pri súdnom procese priznal, že to nebolo prvýkrát, čo sa nepozorovane dostal do priestorov Buckinghamského paláca, čo spôsobilo množstvo kritiky smerom na ochranu a bezpečnosť kráľovnej. Vtedajší minister vnútra, William Whitelaw, dokonca pre svoje zlyhanie ponúkol svoju rezignáciu, ktorá sa však napokon nekonala.

„Keďže som vošiel cez otvorené okná, nebolo to vlámanie. Súdili ma len za ukradnuté víno, ktoré som popíjal. Porote trvalo asi 10 minút, kým rozhodla, že nie som vinný“ dodal. Vzhľadom na to, že išlo o človeka s diagnózou schizofrénie, bol poslaný na tri mesiace do psychiatrickej liečebne.

Na úvodných potulkách palácom totiž našiel miestnosť na triedenie pošty a počas prezerania kráľovských portrétov vypil polovicu fľaše bieleho vína, ktoré zajedal sušienkami a syrom. Je možné, že Fagana by vôbec neodsúdili, no priznal sa ku krádeži auta a napadnutiu policajta. Ako sa očakávalo, kráľovná nebola vypovedať na súde.

„Keby sa mi niečo také stalo v minulom storočí, vzali by ma do veže a zavesili za semenníky,“ priznal otvorene správca Charles Maclean pre The Sun.

Kriminálny život pokračoval

Muž, hrdý na to, čo sa mu podarilo, vykonal v ďalších rokoch niekoľko zločinov vrátane krádeže auta či distribúcie heroínu, za čo si odsedel ďalšie 4 roky. Dnes má M. Fagan 74 rokov a Express o ňom informuje, že po ťažkom priebehu covidu-19 a infarkte môže byť rád, že ešte stále žije.

Kráľovná Alžbeta II. sa počas svojho života bližšie k incidentu nevyjadrila, no portál History Extra píše, že počas jeho pobytu vo väzení mu mala napísať pár listov, keďže jeho snom v zlomenom živote bola pomoc od charizmatickej, dnes už zosnulej kráľovnej.