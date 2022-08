Utekala pred paparazzi, Mercedes nabúral v rýchlosti 150 km/h do betónu. Takto vyzerali posledné hodiny princeznej Diany

Diana, princezná z Walesu, patrila k najdiskutovanejším a najvplyvnejším ľuďom britskej kráľovskej rodiny. Hoci sa jej život skončil tragicky vo veku 36 rokov, svetu a histórii sa stihla vryť do pamäti svojím šarmom, románikmi, kontroverznými vzťahmi s rodinou ale aj nekonečnou filantropiou a pomocou pre chudobných.

V Paríži je krátko po polnoci a kalendár ukazuje 31. august 1997. Diana, rok rozvedená s princom Charlesom, nasadá pred hotelom Ritz do auta značky Mercedes-Benz a spolu so šoférom Henrim Paulom, milencom Dodim Fayedom a ochrankárom Trevorom Reese-Jonesom smerujú do súkromnej nehnuteľnosti Fayeda.

O necelých šesť hodín neskôr anestéziológ Bruno Riou na tlačovej konferencii oznamuje, že Diana zomrela vo veku 36 rokov na následky vážnej autonehody, ktorá si okrem nej vyžiadala aj životy šoféra a milenca, pričom ochrankár Reese-Jones prežil.

V článku o živote a smrti Diany sa dozviete aj: z akej rodiny pochádzala;

ako prebrala Charlesa svojej sestre;

prečo ju kráľovská rodina nemala v láske;

ako vyzerali posledné chvíle pred haváriou;

aké konšpirácie vzbudzuje jej smrť aj po 25 rokoch.

Diana Frances Spencer sa narodila 1. júla 1961 v anglickom Norfolku. Aj keď ju široká verejnosť spoznala až na základe vzťahu a manželstva s princom Charlesom, synom kráľovnej Alžbety II., spojitosť s britskou kráľovskou rodinou bola v rodokmeni jej rodiny veľmi úzka už celé generácie, píše Sarah Bradford v knihe s názvom Diana.

Ruth Roche a Cynthia Spencer, staré mamy Diany, slúžili doslova ako asistentky, respektíve dvorné dámy kráľovnej Alžbety.

Zásnuby prebehli vo februári 1981, kedy Charles nasadil Diane prsteň v dnešnej hodnote približne 400-tisíc eur, uvádza portál Angara.

Svadba, ktorú sledoval celý svet

Svadba Diany a Charlesa sa konala 29. júla 1981, pričom túto udalosť sledovalo až 700 miliónov ľudí, píše CNN. Aj keď môže tento scenár pôsobiť krásne ako z romantického filmu, realita bola podľa zdrojov a nahrávok pomerne odlišná. Pre portál Insider sa totiž v minulosti rozhovoril niekdajší fotograf kráľovskej rodiny, Kent Gavin.

„Bol to veľmi šťastný deň pre všetkých, okrem Diany. Deň pred svadbou som bol s ňou, pôsobila veľmi smutne a opustene. Existujú aj nahrávky, kde sa sťažuje svojim sestrám, no tie si z nej uťahujú, že už to nemôže odvolať, pretože jej tvár je na všetkých obrúskoch,“ hovorí fotograf.

Kontroverzie, kritika ale aj úspech a rešpekt

Už v útlom veku oboch synov bola Diana známa pre svoje netradičné rodičovské praktiky, ktoré sa výrazne odlišovali od nastavených a zavedených tradícií kráľovskej rodiny.

Princezná z Walesu prepustila kráľovskú opatrovateľku a najala si vlastnú, synov učila omnoho viac, než bolo dovtedy zvykom. Tiež im vyberala krstné mená, oblečenie, školy a plánovala im výlety tak, aby ich prepojila so svojím harmonogramom. Za tieto, inak bežné a chvályhodné veci, bola Diana často kritizovaná, pretože silne zakorenené tradície kráľovskej rodiny nezahŕňali „bežný rodičovský život“.

Diana bola takmer vo všetkom svojská a osobitá. To sa odrazilo aj na vzťahu s jej svokrou, kráľovnou Alžbetou II., ktorá o nej po svadbe s Charlesom povedala: „Je veľmi mladá. Je iná ako my ostatní,“ cituje slová panovníčky Reader´s Digest.

Rozvod a filantropia

Dvojica sa oficiálne rozviedla v auguste 1996, kedy Diana získala približne 35 miliónov eur a 400-tisíc eur ročne ako vyrovnanie. Pár rovnako podpísal dokumenty a dohody o mlčanlivosti, píše New York Times.

Pred, po ale hlavne počas manželstva sa Diana aktívne venovala obrovskému množstvu charít a rozvojovej pomoci v Afrike. Veľkú pozornosť si získala v momente, keď si v USA podala ruku s pacientom trpiacim vírusom HIV, čím vyvrátila reči o tom, že táto choroba je prenosná dotykom.

31. august 1997

Diana prišla o život rok po rozvode s Charlesom. V tej dobe bola vo vzťahu s Dodim Fayedom, egyptským milionárom a filmovým producentom. Spolu s ním a ďalšími dvoma mužmi sa tesne po polnoci vybrali z hotela Ritz do jednej z Fayedových súkromných nehnuteľností, pričom ich cesta skončila ťažkou autohaváriou v tuneli Pont de l’Alma.

Oficiálna verzia znie, že auto s Dianou muselo neprimeranou rýchlosťou kľučkovať v premávke, aby unikli paparazzom a napokon narazilo do stĺpa v rýchlosti 150 km/h. Auto značky Mercedes-Benz smerovalo z hotela Ritz, kde Diana trávila čas so svojím partnerom po desaťdňovej dovolenke na francúzskej riviére.

Na ceste cez tunel je povolená rýchlosť 50 km/h, pričom šofér Henri Paul viedol auto v rýchlosti okolo 150 km/h. Navyše, u šoféra sa neskôr zistila prítomnosť alkoholu v krvi. Stratil kontrolu nad vozidlom a nabúral do oporného stĺpa.

Zranenie bolo veľmi zriedkavé

Diana utrpela otras mozgu, zlomeninu ruky, poranenie stehna a masívne poranenie hrudníka. Ani po dvojhodinovej operácii sa lekárom nepodarilo Dianu zachrániť. Zomrela na vnútorné krvácanie 31. augusta 1997 o 4:53. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že Rees-Jones prežil, pretože mal zapnutý bezpečnostný pás, zatiaľ čo nikto iný v aute ho nemal.

Ako píše Stylecaster o Dianiných posledných chvíľach bdelosti po nehode: „Otočila hlavu a uvidela bezvládneho Dodiho tesne pred sebou, potom opäť otočila hlavu smerom dopredu, kde sa zvíjal bodyguard a kde ležal mŕtvy Henri Paul. Bola rozrušená, potom sklonila hlavu a zavrela oči.“

V knihe Unnatural Causes, ktorú napísal popredný britský forenzný patológ Dr. Richard Shepherd, bolo odhalené, že Diana zomrela na malú a zle umiestnenú trhlinu v pľúcnej žile. „Jej špecifické zranenie je také zriedkavé, že za celú moju kariéru som nevidel ani jedno podobné,“ napísal Shepherd vo svojej knihe.

„Keby bola ošetrená o niečo rýchlejšie, pravdepodobne by sa už o dva dni neskôr objavila na verejnosti s opuchnutým okom, možno trochu zadýchaná kvôli zlomeninám rebier a so zlomenou rukou v obväze,“ cituje jeho knihu Stylecaster.

Keďže nešlo len tak o obyčajnú nehodu s obyčajnou posádkou, s Dianinou haváriou a smrťou sa spája aj hlboká diera rôznych konšpirácií.

Často sa spomína to, že Dianu chceli odstrániť pre jej „ješitnosť“ a osobnostnú inakosť v hierarchii britskej kráľovskej rodiny. Ďalšie sa opierajú o fakt, že šofér bol tajný agent MI6, teda tajnej služby, ktorý bol poverený jej odstránením.

Najzaujímavejšie konšpirácie spísal Reader´s Digest, ktorý vytiahol aj teóriu o nemocnici. Dianu totiž sanitka v ťažkom stave odviezla až k druhej najbližšej nemocnici, pričom okolo prvej dostupnej len prešla. Konšpirácií o tejto smrti je veľmi veľa, keďže Diana bola pre spoločnosť veľmi dôležitou a ikonickou osobou.

Rozpoltená kráľovná Alžbeta II. a pieseň od Eltona Johna

Bezprostredne po oficiálnom potvrdení Dianinej smrti zavládol na svete masívny smútok. Pozornosť sa však, prirodzene, venovala reakciám kráľovskej rodiny a kráľovnej Alžbete II., ktorej vzťah so zosnulou princeznou bol, a stále je, predmetom viacerých konšpiračných teórií.

Alžbeta bola podľa RD kritizovaná za to, že ako kráľovná sa okamžite nevrátila do Londýna, ale ostala so svojimi vnukmi, Harrym a Williamom, v Škótsku. O reakcií kráľovnej sa píše najmä v zmysle toho, že na krátku chvíľu vymenila svoj národ za svoju rodinu, syna a vnukov, pre ktorých bola babičkou, ktorú vtedy potrebovali.

Bývalý manžel, princ Charles, podľa Cheatsheet povedal po smrti Diany: „Všetci budú obviňovať mňa, však? Teraz uvidíme reakciu, akú sme nikdy predtým nevideli. A môže zničiť všetko. Mohlo by to zničiť monarchiu.“

Smrť Diany sa výrazne dotkla aj speváka Eltona Johna. Ten na jej počesť zložil aj žalospev s názvom Candle in the Wind 1997, respektíve Goodbye England’s Rose. Išlo o pieseň, ktorá v origináli vznikla ešte v roku 1973 na počesť Marilyn Monroe.

V roku 1997 sa Elton opäť rozhodol predvádzať Candle in the Wind, no s novým textom, ktorý venoval Diane. Upravená skladba o princeznej sa podľa Rolling Stone v roku 2004 zaradila na 347. miesto najlepších piesní, ktoré kedy vznikli.

Diana ostáva aj 25 rokov po smrti ikonou ľudskosti, humanitárnej pomoci a charizmy, ktorá výrazne „otriasla“ svetom aj britskou kráľovskou rodinou. Počas života povedala množstvo známych a pamätných viet, z ktorých jednoduchosťou a odkazom určite vyčnieva: „Chcela by som byť kráľovnou v srdciach ľudí.“