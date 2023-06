Ľudia sú rozhorčení, nové EČV vodičom komplikujú život. Petícia je spísaná, takto reaguje ministerstvo

Už nejaký čas dostávajú nové vozidlá aj nové tabuľky s evidenčným číslom. Tie od svojho zavedenia čelia kritike a problémy s ich používaním sa teraz premietli do reality. Podľa ľudí ide o nápad, ktorý bol schválený, takpovediac, na kolene a neboli domyslené jeho reálne dopady.

Problémy v nákupných centrách

Ako upozorňuje najnovšia reportáž z dielne RTVS, po novom sa vodiči sťažujú, že parkovacie senzory v obchodných domoch nedokážu rozpoznať nový typ písma. Takéto čítačky sa tiež nachádzajú napríklad aj pri niektorých hoteloch či zdravotníckych zariadeniach a globálne tak môže ísť o väčší problém.

„V podstate sa mi to stáva všade. Nikde vo svete som nikdy nevidel, že by mala v strede nuly bodku. Samozrejme, to spôsobuje problém. Oslovujete vrátnikov, musia vás púšťať manuálne cez rampy. Toto sa nedoriešilo,“ povedal rozhorčený majiteľ novej tabuľky EČV pre RTVS. Spomínaný dizajn vyšiel ako víťazný spomedzi šiestich návrhov, no v súčasnosti už čelí petícii, ktorú podpísalo približne 2 500 ľudí.

Na podnety reagovalo aj ministerstvo, ktoré však žiadnu zmenu neplánuje a tento formát tabuliek bude naďalej používaný. V súvislosti so spomínanými problémami apeluje na prevádzkovateľov takýchto rámp, aby svoj systém aktualizovali podľa platnej vyhlášky a vodičov upozorňuje, aby zabezpečili maximálnu možnú čitateľnosť svojho EČV. Odborníci si myslia, že daný problém bude v najbližšom období pretrvávať.