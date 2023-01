Ľudia sú nadšení z nového seriálu, zatiaľ má hodnotenie neuveriteľných 96 %. The Last of Us je hitom HBO

Jeden z najočakávanejších seriálov roka je konečne tu. Ešte pred samotnou premiérou o ňom mnohí hovorili ako o projekte, ktorý na seba strhne nemalú porciu pozornosti. A to sa dialo prakticky od začiatku produkcie. Adaptácia populárnej videohry The Last of Us priniesla pútavý pilot a dej bude len gradovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dalo sa čakať, že diváci chválou pri tomto projekte z dielne HBO šetriť nebudú. A tak sa aj stalo. Premiéra adaptácie kultovej videohry The Last of Us zožala masívny úspech a zdá sa, že stanica má na konte nový hit.

Seriálové majstrovské dielo

Už prvé recenzie novinárov, kritikov a tých, ktorým bolo umožnené vidieť prvé epizódy skôr, než sa dostali do vysielania HBO, priniesli množstvo prekvapení. A hovoriť len o tom, že recenzie prvých divákov boli pozitívne, je veľmi slabé. Seriálová novinka je totiž podľa drvivej väčšiny „hotové majstrovské dielo“, píše web ČSFD.

Samozrejme, pozitívne reakcie sa dali očakávať, ich množstvo ale zrejme prekvapilo aj samotné HBO a najmä skalných fanúšikov pôvodnej videohernej série. Tí totiž dlho tvrdili, že nakrútiť vernú adaptáciu tak úspešnej a prepracovanej hry bude nesmierne náročné. Napokon to ale vyšlo.

Recenzenti chválou rozhodne nešetrili, pričom najviac vyzdvihovali ambíciu tvorcov priniesť autentickú adaptáciu prvej hry. Navyše, tvorcovia zostali predlohe nielen verní, ale zároveň dokázali, že vedia seriál uchopiť aj po svojom. V seriálovom spracovaní totiž dostanú priestor aj postavy a dejové línie, ktorým sa hra príliš nevenovala.

Herci mali zakázané hrať hernú predlohu, no neposlúchli

Osobitnou kapitolou sú aj herecké výkony. Recenzenti nešetrili chválou na ústrednú dvojicu v zložení Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones či The Mandalorian) ako Joel a Bella Ramsey (Game of Thrones) ako Ellie. Obaja sa svojich postáv zhostili viac než hodnoverne a podľa recenzií je už teraz veľmi ťažké si predstaviť v týchto úlohách niekoho iného.

Zaujímavé pritom je, že tvorcovia požiadali ústrednú hereckú dvojicu, aby pred nakrúcaním hernú predlohu odignorovali a za žiadnu cenu ju nehrali. Chceli tak docieliť, aby sa herci svojich postáv zhostili po svojom. Samozrejme, obaja to odignorovali, no tvorcovia to napokon ocenili.

Negatívne reakcie zatiaľ nájdete len ťažko

Tí, ktorí už videli všetkých 9 chystaných epizód, sú teda z adaptácie The Last of Us viac než nadšení. Pozitívnych recenzií je dokonca toľko, že tie negatívne sa hľadajú len veľmi ťažko a vyzerá to tak, že to tak zostane až do samotného odvysielania kompletnej prvej série.

HBO si na úvod objednalo 9 epizód. Premiéra prebehla v noci z nedele na pondelok v Spojených štátoch amerických. Od dnes si už ale The Last of Us môžu pozrieť aj predplatitelia HBO Max v celej Európe. HBO bude seriál uvádzať aj vo svojom televíznom vysielaní vždy v pondelok o 20:00.

Postapokalyptický seriál s fantastickými hodnoteniami

Prvá epizóda, samozrejme, zaujala aj používateľov webu ČSFD. Aktuálne hodnotenie 96 % hovorí za všetko. Podobne je to aj na ostatných portáloch ako IMDB, kde novinke The Last of Us svieti hodnotenie 9.6/10, alebo na webe Rotten Tomatoes, kde sa teší 97 % pozitívnych reakcií.

The Last of Us sleduje príbeh odohrávajúci sa 20 rokov po zániku modernej civilizácie. Svojrázny preživší Joel bol najatý, aby prepašoval 14-ročnú Ellie z nebezpečnej karanténnej zóny. Obaja sa tak musia vydať na cestu naprieč Spojenými štátmi a spoliehať sa jeden na druhého, aby prežili.

Adaptácia oceňovanej hry od autora Chernobylu

Seriál vychádza z rovnomennej hernej série, ktorá sa stala hitom po celom svete. Prvýkrát vyšla ako hra na konzolu PlayStation 3, neskôr bola prerobená aj na Next Gen konzolu PlayStation 4. Aj samotná hra získala niekoľko prestížnych ocenení, spomenúť sa oplatí napríklad ceny BAFTA či Dice za Najlepšiu hru roku 2013.

Seriálovú adaptáciu vytvorila dvojica Craig Mazin (autor úspešnej minisérie Chernobyl) a Neil Druckman, autor hernej predlohy zo štúdia Naughty Dog.

V ďalších úlohách sa okrem spomínanej dvojice predstavia aj Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.), Jeffrey Pierce (Castle Rock), Anna Torv (Fringe, Mindhunter), Ashley Johnson (Avengers) a ďalší.