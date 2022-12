Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: Toto je 10 najlepších nových seriálov roka 2022

Rok 2022 opäť viac-menej patril najmä streamovacím službám, ktoré rovnako ako ten minulý, aj tento priniesli niekoľko zaujímavých seriálových noviniek. A keďže aj my bilancujeme uplynulý rok, vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších a najlepších seriálov, ktoré priniesli (nielen) streamovacie platformy.

Náš zreteľ sme upriamili výhradne na seriály, ktoré mohli diváci vidieť aj na našich trhoch. Najúspešnejšiu a podľa používateľov ČSFD aj najlepšie hodnotenú novinku s názvom The Offer (hodnotenie ČSFD je až 91 %) preto v našom rebríčku nenájdete. Uviedla ju totiž streamovacia platforma Paramount+, ktorá na našom trhu zatiaľ nefunguje. Budúci rok by ale mohla významne zamiešať kartami.

Tak ako v ostatných našich článok, aj tentokrát uvádzame precentuálny údaj, ktorý je hodnotením populárneho filmového portálu ČSFD. Samozrejme, pozerali sme sa aj na hodnotenia naprieč ostatnými portálmi ako IMDb či Rotten Tomatotes.

Toto je teda naša Top 10 najlepších nových seriálov uplynulého roka. Koľko z nich ste videli vy?

Rod Draka/House of the Dragon (80 %)

Prvý z plánovaných spin-offov kultovej Hry o tróny (Game of Thrones) dorazil na HBO a platformu HBO Max v auguste tohto roka. Televízny návrat do sveta vytvoreného spisovateľom Georgeom R. R. Martinom, ktorý je zároveň aj jedným z tvorcov seriálu, mnohí označovali za seriálovú udalosť roka. A pri pohľade na hodnotenia a aj reakcie divákov možno povedať, že seriál Rod Draka si tento prívlastok zaslúžil.

Dej sa odohráva 200 rokov pred udalosťami zobrazenými v Hre o tróny a rozpráva výpravný a strhujúci príbehu rodu Targaryenovcov. HBO na úvod pripravilo 10-dielnu prvú sériu. Všetkým ale bolo jasné, že len pri jednej sérii to neostane. V pláne je už totiž aj ďalšia a Martin hovorí, že by si vedel seriál predstaviť v celkovo štyroch sériách, a teda by sme sa mohli dočkať ešte 30 ďalších epizód.

Pistol (80 %)

Životopisné seriály zažívajú poslednú dobu na streamovacích platformách hotový boom. Príkladom môže byť hneď niekoľko úspešných projektov a tento – v réžii Dannyho Boylea (Trainspotting, Slumdog Millionaire) a z tvorcovskej dielne Craiga Pearcea (Elvis, Moulin Rogue!, The Great Gatsby) – by si rozhodne zaslúžil viac pozornosti.

Mnohí si stále nevedia zvyknúť, že streamovacia služba Disney+ na našom trhu nie je len o rodinných a animovaných filmoch a seriáloch, ale uvádza aj nakúpené projekty určené dospelému divákovi. Pistol je jedným z nich.

6-dielna miniséria vychádza z memoárov Steva Jonesa, legendárneho gitaristu kapely Sex Pistols, ktorú bližšie predstavovať netreba. Seriál sleduje vznik kapely, no najmä jej rýchlo vzostup na výslnie a aj postupný pád jednotlivých členov. V hlavných úlohách sa predviedli Toby Wallace (Babyteeth) či Maisie Williams (Game of Thrones).

Diablova hodina/The Devil´s Hour (83 %)

Čo sa týka hororového, resp. mysteriózneho žánru, tak v prípade seriálov sa na pretras v médiách dostávajú najmä projekty streamovacej služby Netflix. Pestrú ponuku v tomto žánri však nepochybne má služba Amazon Prime Video.

Jednou z najlepších tohtoročných noviniek je 6-dielna séria Diablova hodina. V centre diania tohto seriálu stojí Lucy. Tá sa prebúdza každú noc presne o 3:33. V jej živote dlho nič nedáva absolútne žiaden zmysel. Odpoveď tam ale niekde leží. A kde? Na konci série brutálnych vrážd.

The Playlist (84 %)

Aj vás vždy fascinovalo, ako vlastne streamovacie služby fungujú? Príbeh tej najznámejšej spomedzi hudobných priniesla švédska divízia Netflixu v októbri. Aj keď tvorcovia označujú The Playlist za fiktívny príbeh, inšpiráciu našiel v reálnom základe.

Fiktívny príbeh o švédskom podnikateľovi vo svete moderných technológií, ktorý so svojimi partnermi vymyslel legendárnu streamovaciu platformu. No a práve jej vznikom obrátil hudobný svet doslova hore nohami. 6-dielna miniséria vychádza z knižnej predlohy Jonasa Leijonhufvuda a Svena Carlssona, ktorá sa stala celosvetovým bestsellerom.

Pluk darebákov/SAS: Rogue Heroes (84 %)

Meno Steven Knight zrejme fanúšikom Peaky Blinders (Gangy z Birminghamu) predstavovať netreba. Len málokto z nich však tušil o jeho ďalšom seriálovom počine, ktorý v rodnej Británii trhal rekordy sledovanosti a žal jeden kritický úspech za druhým. Vo svojej knižnici ho v novembri u nás uviedla streamovacia platforma HBO Max a volá sa Pluk darebákov.

Seriál SAS: Rogue Heroes sa dočkal zatiaľ len 6 epizód, no vzhľadom na úspech bol obnovený aj na 6-dielnu druhú sériu. Rozpráva pozoruhodný príbeh o tom, ako povstalci britskej armády vytvorili v severoafrickej púšti počas najtemnejších dní druhej svetovej vojny najelitnejšiu jednotku na svete.

V hlavných úlohách sa predstavili napríklad Connor Swindells (Sex Education), Jack O´Connell (Skins, This Is England), Alfie Allen (Game of Thrones, Jojo Rabbit) a ďalší.

Andor (84 %)

Keď Disney predstavilo svoj plán priniesť na vlastnú streamovaciu platformu nové rozširujúce príbehy Hviezdnych vojen (Star Wars), mnoho skalných fanúšikov sa tohto kroku obávalo. Nová filmová trilógia totiž kvalitatívne prepadla a podľa mnohých len zrecyklovala to, čo sme už videli v pôvodných filmoch. Hrané seriálové projekty preto mnohí nevítali úplne s otvorenou náručou.

Prvým uvedeným seriálom z univerza Star Wars bol projekt The Mandalorian, ktorý prekvapivo uspel. Jeho spin-off The Book of Boba Fett však už veľa kvalít nepobral a nemastná-neslaná bola aj novinka Obi-Wan Kenobi. Toto isté sa ale nedá povedať o projekte Andor, ktorý je spin-offom kritikmi veľmi pozitívne prijatého filmu Rogue One: A Star Wars Story.

Andor rozpráva Cassiana Andora (hrá ho opäť Diego Luna), ktorý sa vydáva na cestu počas nebezpečných čias. A práve tá z neho spraví hrdinu Povstania.

Peacemaker (85 %)

Ak má Marvel lepšie komiksové filmy, v prípade konkurenčného DC možno hovoriť o vydarenejších seriálových projektoch.

Po filme The Suicide Squad: Samovražedná misia (The Suicide Squad) režiséra Jamesa Gunna sledujeme v tomto seriáli pokračovanie príbehu postavy, ktorú stvárnil herec John Cena. Okúzľujúci a arogantný muž verí na mier za každú cenu, a to bez ohľadu na to, koľko ľudí bude musieť pre jeho dosiahnutie zabiť.

Peacemaker je príkladom, že menej je niekedy viac, a že DC v tomto prípade seriálové projekty dokáže priniesť do dokonalosti.

Oddelenie/Severance (86 %)

V ponuke má niekoľko ambicióznych projektov, no predplatitelia jej zas až tak neveria. Streamovacia platforma Apple TV+ dokáže každý rok zaujať niečím novým a inak tomu nebolo ani v roku 2022, kedy sa jej aj podľa používateľov rôznych filmových portálov podarilo vytvoriť jeden z najlepších seriálových počinov roka.

Severance sleduje pomerne bizarný príbeh. Hlavným hrdinom je Mark, ktorý je šéfom tímu zamestnancov. Tým bola chirurgicky odstránená pracovná a mimopracovná pamäť. Po stretnutí s kolegom z práce v osobnom živote sa ale Mark rozhodne vydať na cestu za pravdou o ich zamestnaní, čím odhalí niekoľko záhad.

Režisérsky sa na tomto projekte podieľal aj herec Ben Stiller, v hlavných úlohách sa predstavili Adam Scott, Patricia Arquette, Zach Cherry, Christopher Walken a ďalší.

Wednesday (87 %)

Ak by sme mali hovoriť o seriáli, ktorý si ukrojil najviac mediálnej pozornosti v roku 2022, odpoveďou by jednoznačne bol seriál Wednesday. Projekt Tima Burtona zobral Netflix doslova útokom a už niekoľko týždňov sa nachádza na popredných priečkach sledovanosti populárnej streamovacej platformy. Dalo by sa povedať, že Wednesday Netflix zachránila. Niet totiž pochýb, že aj vzhľadom na hype okolo seriálu, sa počet predplatiteľov tejto platformy mierne zvýšil. Konkrétne čísla ale uvidíme až neskôr.

Veríme, že aj vzhľadom na pozornosť, ktorú tomuto seriálu streamovacie platformy venovali uplynulých niekoľko týždňov, netreba Wednesday bližšie predstavovať. Viac o seriáli sa dozviete aj v našich starších článkoch.

Lakers: Vzostup dynastie/Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (88 %)

Aj keď by sa mohlo zdať, že nejde o pútavú tému, opak býva vždy pravdou, čo sa už nie raz potvrdilo pri podobných projektoch. Športové drámy totiž svoju základňu fanúšikov rozhodne majú a táto tohtoročná novinka je toho dôkazom.

Dráma Lakers: Vzostup dynastie sa vracia do 80. rokov minulého storočia a zachytáva život basketbalového tímu Los Angeles Lakers, ktorý sa stal symbolom svojej doby nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

Jedným z režisérov tohto projektu je aj Adam McKay (Don´t Look Up) či známy herec a producent Jonah Hill.