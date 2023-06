Ľudia sa za nimi nehrnú, aj bez školy môžete zarobiť cez 2-tisíc eur: Porovnali sme platy v nedostatkových profesiách

Kým v posledných desaťročiach sa hovorilo o tom, že človek bez vysokej školy sa dobre nezamestná, súčasný trend je celkom iný. Najviac žiadané a v mnohých prípadoch aj dobre zaplatené sú rôzne formy manuálnej práce či remeslá, čo odzrkadľuje aj slovenský zoznam nedostatkových profesií. My sme porovnali platy týchto zamestnaní a niektoré mzdy sú skutočne lákavé.

V článku sa dozviete: ktoré sú nedostatkové profesie na Slovensku;

ako vám môže pomôcť štát;

koľko si zarobíte prácou pre ZSSK či mestské dopravné podniky;

aké možnosti majú remeselníci.

Nedostatkové profesie na Slovensku

Nedostatkové profesie, respektíve zamestnania s nedostatkom pracovnej sily trápia prakticky všetky regióny Slovenska. Vplyv na to má niekoľko faktorov, ako napríklad odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia, malá atraktivita danej profesie, prípadne nie príliš lákavé finančné ohodnotenie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne aktualizuje zoznam týchto zamestnaní, pričom vo všetkých krajoch sa zvyknú niektoré profesie opakovať.

Pri študovaní jednotlivých krajov Slovenska sme prišli na to, že akútnym nedostatkom trpí predovšetkým zdravotníctvo. Nie sú to len zdravotné sestry, ale aj lekári, ktorí často až zúfalo chýbajú v miestnych ambulanciách a momentálne to nevyzerá, že by sa situácia zlepšovala, práve naopak. Pochopiteľne, my sme sa v dnešnom porovnaní platov zamerali na profesie, ktoré vysokú školu nevyžadujú a pomerne jednoducho sa v nich vie zamestnať prakticky ktokoľvek.

Na Slovensku ide napríklad o zamestnania spojené s vlakovou dopravou, kde na vysoké príjmy láka hlavne ZSSK, cestnou dopravou, kde trpia nedostatkom zamestnancov ako mestské dopravné podniky, tak aj národná a medzinárodná kamiónová doprava. Nízky záujem je tiež o tradičné remeselné zamestnania, ako napríklad murár, stolár či zvárač.

Kvalifikáciu a kurzy vám zaplatia

Iste, do väčšiny vymenovaných nedostatkových zamestnaní potrebujete aspoň základnú kvalifikáciu, no aj tu máme dobré správy. Kvalifikácie a kurzy často preplatí zamestnávateľ, no využiť môžete aj projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, o ktorom sme už informovali. Určený je pre každého, kto má záujem vzdelávať sa a rozširovať svoje odborné poznatky či kvalifikáciu.

Vybrané kurzy sú v tomto prípade plne hradené a šancu niekoľkonásobne zvyšuje aj fakt, že ide práve o nedostatkové profesie. Týka sa to aj vodičských preukazov na veľké vozidlá a rôznych praktických kurzov, pričom v súčasnosti už ministerstvo schválilo cez 7-tisíc žiadostí.

Je práca vo vlakovej doprave zaujímavá?

Slovenské železnice sa v médiách a medzi ľuďmi omieľajú pomerne často, ale len málokedy v pozitívnom slova zmysle. Postupom rokov však badať zlepšenie aj v tejto sfére a nie iba z pohľadu cestujúcich. Nie je to tak dávno, čo ZSSK lákalo potenciálnych záujemcov o zamestnanie do svojich radov na celkom solídny plat. Ako nasledujúce ponuky, tak aj všetky ostatné sme hľadali cez portál profesia.sk a vychádzame z informácií, ktoré boli v ponukách zverejnené.

Ak by ste sa chceli zamestnať ako výpravca v spoločnosti ŽSR, pre túto pozíciu je momentálne ponúkaný hrubý príjem 985 eur, čo až tak lákavo nepôsobí. Lepšie to už je pri ZSSK, ktoré ponúka voľne pracovné miesta pre vlakvedúcich a rušňovodičov. Vlakvedúci si môže zarobiť 1 272 eur, pri rušňovodičovi svieti dokonca suma 1 880 eur. Takéto platy sa však týkajú už zaškolených zamestnancov.

Napríklad rušňovodič musí absolvovať 12-13 mesačný výcvik, počas ktorého si prejde teoretickým kurzom a následne musí prejsť tiež takzvaným brzdovým zácvikom. Ako vyplýva z pracovných ponúk, rušňovodič v zácviku dostane 984 eur, vlakvedúci v zácviku 864 eur. Práve táto doba zrejme odrádza väčšinu potenciálnych záujemcov, no z dlhodobého hľadiska by trpezlivosť počas zácviku mohla viesť k slušnému príjmu.