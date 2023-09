Ľudia dostanú aj o desiatky eur viac: Od 1. októbra sa zvyšuje viacero príspevkov, pozrite si, či sa to týka aj vás

V októbri sa začína nová etapa Slovenska, pričom tu nehovoríme iba o potenciálnej novej vláde. Meniť sa totiž bude výška viacerých príspevkov a dávok, ktoré môžu finančne pomôcť mnohým Slovákom. My sme si pripravili krátky prehľad o tom, čo zásadné sa bude od 1. októbra transformovať.

Zvýšenie príspevkov v hmotnej núdzi

Ako uvádza portál Finreport, tieto dávky sa už tento rok menili, konkrétne 1. a 15. júla. Zvyšovať sa opäť budú od 1. októbra a to vďaka predsunutej valorizácii. „Ide o jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť k 1. januáru 2024, no realitou sa stane už k 1. októbru 2023,“ píše Finreport. Cieľom by podľa rezortu sociálnych vecí malo byť pokrytie zvýšených výdavkov pre ľudí v hmotnej núdzi vzhľadom na vysokú infláciu.

Mesačne by malo v niektorých prípadoch ísť o desiatky eur. Napríklad, jednotlivec bez detí si prilepší približne o 11 eur, no rodiny dostanú aj o 38 eur viac – v závislosti od počtu detí. „Zvyšovanie sa dotkne aj ochranných príspevkov, aktivačných príspevkov a príspevkov na nezaopatrené dieťa. Zmena sa pozitívnym spôsobom dotkne aj príspevkov na bývanie, ktoré boli tiež rozčlenené podľa toho, koľko ľudí žije v jednej domácnosti,“ uzatvára Finreport.

Príspevok na bývanie

Ďalšou dobrou správou je zvýšenie dôležitého príspevku, o ktorom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na bývanie je súčasťou spomínaného balíka pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi a je vyplácaný mesačne. Kým jedna osoba si prilepší o 12 eur, trojčlenná domácnosť dostane o 26 eur viac, štvorčlenná domácnosť takmer o 32 eur viac a päťčlennej (a viac) rodine sa príspevok zvýši o 37 eur.

Minimálny dôchodok porastie

Ako sme len nedávno informovali, rásť by od 1. októbra mala aj výška minimálneho dôchodku, no prilepšiť by si mali aj ďalšie skupiny seniorov. Minimálny dôchodok stúpne z pôvodnej sumy 365,70 eura na 389,90 eura mesačne. Základná suma minimálneho dôchodku po odpracovaní 30 rokov od októbra totiž stúpne z doterajších 136 % na 145 % sumy životného minima.

Nárok vznikne aj tým, ktorí doteraz tento dôchodok nepoberali. Týka sa to ľudí, ktorých riadny zásluhový dôchodok bude od októbra nižší ako nové sumy minimálneho dôchodku. Rovnako, ako sa zvyšuje počet percent v prípade základnej sumy minimálneho dôchodku, zvýšia sa aj percentá pri sume za odpracované roky. Seniori o toto zvýšenie žiadať nemusia a už o pár dní sa táto zmena pretaví do reality automaticky.

Opäť sa zvýšia sumy stravného

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia druhýkrát v tomto roku. Od októbra sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvýši zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Vyplýva to z opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sumách stravného zverejneného na portáli slov-lex a platného od 1. októbra tohto roka, uvádza TASR.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní päť až 12 hodín. Suma stravného sa zvýši pri 5 až 12 hodinách pracovnej cesty zo 7,3 eura na 7,8 eura. Nad 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty dostane zamestnanec stravné vo výške 11,6 eura, namiesto súčasných 10,9 eura. Náhrada stravného pri trvaní pracovnej cesty viac ako 18 hodín sa opatrením zvýši o euro, a to konkrétne na 17,4 eura.