Táto kalkulačka vám vypočíta, kedy pôjdete do dôchodku. Niektorí ľudia sú prekvapení, vplyv na to má aj tento faktor

Odchod do dôchodku je pre mnohých pieseň ďalekej budúcnosti, avšak každý z nás chce jeseň života prežiť v pokoji a finančne zabezpečený. Realita na Slovensku je často iná, a preto sa čoraz viac ľudí zaujíma, kedy vlastne dôchodok čaká ich a čo od neho môžu očakávať.

Od januára nastane zmena

Ako uvádza portál Finsider, dôchodkový vek bude po minuloročnej reforme rásť. „Vlaňajšia dôchodková reforma definitívne zrušila v minulosti kritizovaný dôchodkový strop na úrovni 64 rokov. Rast dôchodkového veku sa tak opäť naviaže na strednú dĺžku života. Táto zmena síce nastane od januára, ale dôchodkový vek v roku 2024 bude naďalej určovať v súčasnosti platná tabuľka,“ uvádza sa v článku.

V platnosti stále ostáva to, že na skrátenie dôchodkového veku má vplyv počet odchovaných detí. Každá ratolesť tento vek zníži o 6 mesiacov, pričom odchod do penzie si môžu ľudia znížiť maximálne o 18 mesiacov. Faktom však ostáva, že uvedené informácie sa týkajú predovšetkým žien (mužov iba vo výnimočných prípadoch, ktoré posúdi Sociálna poisťovňa). Finsider ďalej v článku píše, že od januára 2024 nastane zvláštna situácia.

„Začne totiž platiť časť dôchodkovej reformy, podľa ktorej sa dôchodkový vek bude počítať podľa strednej dĺžky života. Dôchodkový vek tiež už nebude legislatívne zastropovaný, ale do penzie sa bude stále odchádzať podľa súčasných pravidiel ešte do roku 2030,“ uvádza sa v článku. Dôvodom má byť to, že tabuľka stále kopíruje rast strednej dĺžky života.

Dôchodkový vek vám vypočíta kalkulačka

Ak ste vo všetkých reformách a zmenách stratení, stále pre vás existuje možnosť, ako zistiť presný dátum vášho odchodu do dôchodku. V prvom rade odporúčame pozrieť si prehľadnú tabuľku Sociálnej poisťovne, ktorá vám dokonca na požiadanie vie vypočítať aj informatívnu výšku vášho dôchodku. Ešte jednoduchšie riešenie je nahodiť svoje základné údaje do kalkulačky, ktorú vytvoril portál Finsider, kde zistíte presný dátum vášho odchodu do penzie.