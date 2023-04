Ľudí zmiatla vystrihnutá scéna z Harryho Pottera: Je dlhá a všetci sa v nej správajú zvláštne

V poslednej dobe internet zaplavili viaceré diskusie o vystrihnutých scénach z Harryho Pottera. My sme vám už opísali dojemnú scénu z konca ságy a tak isto scénu z Darov smrti, ktorá síce bola vystrihnutá, no objasnila veľkú chybu v deji. Teraz začala na TikToku kolovať ďalšia, ktorá pochádza z Tajomnej komnaty, teda druhého dielu. A niektorí fanúšikovia mladého čarodejníka zostali poriadne zaskočení.

Iba pred niekoľkými hodinami jedna z používateliek sociálnej siete zameranej na videoobsah zdieľala krátku scénu z Harryho Pottera a opýtala sa záludnú otázku: „Bola táto scéna v Tajomnej komnate stále?“ Zároveň dodala, že prisahá, že ju nikdy predtým nevidela.

Zvláštna Harryho otázka a dlhé pohľady

Ako môžete vidieť, začiatok spomínanej scény pôsobí mimoriadne zvláštne. Odohráva sa v momente, kedy Harry pochybuje o tom, či skutočne patrí do Chrablomilu. Harry sa v nej pýta svojej sovy Hedvigy, kým vlastne je. Následne prechádzame do triedy, kde je čarodejník stále rovnako zamyslený. Navyše, spolužiaci ním opovrhujú kvôli tomu, že si myslia, že vlastne patrí do Slizolinu, keďže ovláda parselčinu, teda jazyk hadov.

Celé to pôsobí veľmi divne. Scéna totiž trvá dlho a ukazuje striedavé pohľady Harryho na svojich najbližších kamarátov a ďalších spolužiakov. Keď to už nevydrží, rozhodne sa opustiť triedu. Ak ste si ale mysleli, že tým sa scéna skončila, ste na omyle. Kamera naďalej zostáva na študentoch Rokfortu, ktorí začnú Harryho ohovárať.

Celé roky ju fanúšikovia nevideli

Ľudia na internete zostali rovnako prekvapení. „Odkiaľ sa zrazu berú všetky tie vystrihnuté scény? Prisahám, že som žiadne z nich za 22 rokov nevidela,“ podotkla jedna z diváčok v komentári.

Niekto však vysvetlil, že túto scénu už videl ako bonus na DVD. Objavil sa aj názor, podľa ktorého mali tieto vystrihnuté scény v Harrym Potterovi zostať, pretože by pomohli divákovi, ktorý nečítal knihy, lepšie porozumieť celému príbehu. Viacerí totiž ozrejmili, že v knihe sa táto scéna objavila.