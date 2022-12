Vystrihnutá scéna z posledného Pottera vysvetľuje veľkú chybu v deji. Fanúšikom až po rokoch dáva zmysel

Nie, fanúšikovia Harryho Pottera si nikdy nedajú pokoj a stále budú hľadať, čo najviac detailov, ktoré všetkým unikli. Dokonca aj medzi vystrihnutými scénami, ktoré možno nájsť najmä v bonusových materiáloch na DVD. Jednu takú sa podarilo nájsť nedávno a fanúšikovia sú vo vytržení. Vystrihnutá scéna totiž vysvetľuje jednu dieru v dejovej zápletke.

Nebyť toho, že ju objavia medzi bonusovými materiálmi na vydaní filmu na DVD, zrejme by sa nepodarilo vysvetliť jednu dlhoročnú záhadu a vlastne aj chybu v deji, píše web LAD Bible.

Dieru zaplátali až po 11 rokoch

Vystrihnutá scéna z druhej časti adaptácie finálneho dielu ságy Harry Potter a Dary smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2) totiž mala skončiť len ako bonusový materiál. Jej odstránením z finálneho zostrihu filmu sa ale v snímke prakticky objavila diera v deji, ktorú sa podarilo objasniť až po 11 rokoch.

Fanúšikovia si túto scénu všimli medzi vystrihnutými scénami až teraz, aj keď medzi bonusovými materiálmi sa nachádza už viac ako dekádu. Ide pritom o scénu, ktorá pomáha lepšie vysvetliť dieru v deji, ktorá vo filme nastala po jej odstránení, no všimli si to len tí, ktorí čítali knižnú predlohu. O čo konkrétne ide?

Predmetná scéna, ktorá vytvára dieru v deji, sa odohráva počas bitky o Rokfort. Profesorka McGonagallová pošle všetkých študentov Slizolinu do žalárov z bezpečnostných dôvodov – aby sa z nich nestali zradcovia a nepomáhali Voldemortovi a smrťožrútom.

Táto scéna je navyše, ako upozorňuje aj web LAD Bible, mierne pozmenená oproti svojej knižnej predlohe. V knižke sú totiž poslaní mimo Rokfortu nielen Slizolinčania, ale aj všetci mladší čarodejníci a čarodejnice ako 16 rokov z celej čarodejníckej školy.

Kto ich zo žalárov vyslobodil?

Vo filmovom spracovaní tento moment nastáva, keď jeden zo slizolinských študentov navrhne, aby bol Harry odovzdaný lordovi Voldemortovi. Na to profesorka McGonagallová rozhodne o „odstránení“ Slizolinčanov. Tu ale nastáva problém.

Ak boli totiž všetci Slizolinčania odvedení do žalárov, ako je možné, že sa neskôr vo filme niektorí z nich objavujú opäť na scéne a bojujú proti Harrymu, Ronovi a Hermione? To napokon vysvetľuje vystrihnutá scéna, ktorú môžete vidieť v bonusových materiáloch na DVD. V nej sa postava Malfoya vracia na Rokfort, vyslobodzuje Slizolinčanov zo žalárov a berie dvoch svojich pomocníkov (Goyla a Blaisa), aby mu pomohli premôcť Harryho a jeho priateľov v rokfortskej Núdzovej miestnosti.

Áno, zrejme aj vám to príde ako zbytočná scéna, ale fanúšikovia sú z jej nájdenia vo vytržení. Ak by totiž scéna vo filme zostala, znamenalo by to, že predstaviteľ Malfoya (teda herec Tom Felton) by si pripísal pár sekúnd na plátne plus. Ako je totiž známe – aj keď ide o pomerne dôležitú postavu pre celú ságu, vo filmových spracovaniach bol dohromady za osem filmov na plátne oficiálne len 31 minút.