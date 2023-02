Vystrihnutá scéna z Harryho Pottera vás dojme k slzám: Mení koniec, fanúšikovia sú nahnevaní, že ju tvorcovia zmazali

Patríte medzi fanúšikov postavy Draca Malfoya z filmov o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi? Ak nie, možno sa to zmení po zhliadnutí vystrihnutej scény, ktorá koluje na internete. Fanúšikovia si myslia, že tvorcovia urobili chybu, keď ju odstránili, pretože Draca ukazuje v úplne novom svetle.

Draca Malfoya stvárnil v Harrym Potterovi herec Tom Felton. Ide o rozporuplnú postavu, ktorú pravdepodobne milujete alebo nenávidíte. Ako to už býva, v knihách sa mu dostalo viac pozornosti ako do filmu, kam sa nezmestilo všetko. Existuje však vystrihnutá scéna z filmu, z ktorej naskakujú zimomriavky a pre postavu Draca je veľmi dôležitá.

IMPORTANT!!! Draco Malfoy throwing Harry his wand. I added this Deleted Scene to the original film part. It changes the way we look at him. pic.twitter.com/TpdYWc8e2A

