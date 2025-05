Kriminálny psychológ Kubík o zločincoch: Všetci máme spínač, vrah sa môže stať z každého z nás

Môžeme sa stať vrahmi? Spí v nás zločinec, ktorý čaká na svoje prebudenie? Kriminálny psychológ Ondrej Kubík, ktorý viac ako 15 rokov spolupracoval s políciou na vyšetrovaní trestných činov, tvrdí, že každý má frustračnú toleranciu, ktorá môže prepnúť spínač. A v tom momente sme len krok od toho, aby sme niekomu siahli na život.

Slovami najznámejšieho fiktívneho detektíva Hercula Poirota, vytvoreného britskou spisovateľkou Agathou Christie: „Nehovorím, že niekto nie je schopný vraždy – hovorím, že za určitých okolností môže byť každý schopný všetkého.“

Každý z nás má spínač

„Budem citovať pána profesora Heretika, ktorý povedal, že v každom z nás drieme vrah. To, čo tým myslel je, že každý máme nejakú frustračnú toleranciu. Každý môže byť zahnaný do kúta do takej miery, že zaútočí. Všetci máme svoje pnutie, strunu,“ hovorí v rozhovore Ondrej Kubík.

Naráža tým na odkaz psychológa a súdneho znalca Antona Heretika, podľa ktorého sa asi dve tretiny vrážd na Slovensku udejú v afekte hnevu, medzi bežnými ľuďmi.

Niektorí ľudia majú podľa Kubíka toleranciu nižšiu, trpezlivosť iných je zasa vyššia. Pri tých, ktorí majú „latku“ položenú nižšie, je vysoká pravdepodobnosť, že aj pri najmenšom podnete zaútočia. V druhom prípade môžete do človeka „búchať“, a nestane sa nič. Až do určitého momentu.

Nevysvetliteľné skraty

Kriminálny psychológ upozorňuje na to, že každý má hranicu, ktorá, keď je dosiahnutá, zmení správanie na pudové. „Predstavte si matku, ktorá kočíkuje dieťa. Narazí na zlodeja, ktorý ju chce okradnúť o kabelku. Ona nerieši kabelku, ale ochranu dieťaťa, a v tom momente zmobilizuje všetky sily a toho zlodeja fatálne zastaví, dobije.“

Slovensko pritom v posledných rokoch riešilo niekoľko prípadov, ktoré boli nevysvetliteľné nielen pre spoločnosť, ale aj pre vyšetrovateľov a na súdoch vyvolali rozruch.

