Kto sú zilleniáli? Sociológovia hovoria o novej mikrogenerácii, ktorá môže zmeniť svet k lepšiemu

Pojem mileniál (alebo generácia Y) označuje každého, kto sa narodil medzi rokmi 1981 až 1996. Do generácie Z patrí každý, kto sa narodil medzi rokmi 1997 až 2012. Kto sú teda zilleniáli?

Stihla prekonať množstvo prekážok

Ako informuje CNN, pojmom zilleniáli sa označuje malá kohorta ľudí, ktorí sa narodili okolo rokov 1992 až 2002. Podľa sociológov je to mikrogenerácia, ktorá má teraz približne 20 až 30 rokov, no už stihla prekonať množstvo prekážok a ťažkostí. Boli ešte len malými deťmi, keď sa odohral útok na dvojičky. Nepoznajú život predtým, ako sa domáci terorizmus stal takouto hrozbou a extrémne sa sprísnili letiskové kontroly.

Mnohí z nich chodili na vysokú školu v čase, keď pandémia zatvárala inštitúcie. Vynechali tak niekoľko dôležitých sociálnych míľnikov. Táto generácia vyrastala s telefónom v ruke a s rozmáhajúcimi sa sociálnymi sieťami. Práve technológie sú neraz to, čo generácie definuje a často rozdeľuje.

Zilleniáli sú na rozhraní medzi mileniálmi, ktorí sú považovaní za digitálnych priekopníkov, a generáciou Z, ktorá je považovaná za digitálnych domorodcov, ktorí nepoznali život pred obrazovkami. Vyrastali síce s technológiami, no najväčším trendom nebol MySpace, ako u mileniálov, no nenakrúcajú ani TikTok denne ako generácia Z.

Nepochopená generácia

Je to generácia, ktorá ešte len štartuje svoju kariéru a objavuje svet dospelých. V mnohých smeroch sa táto generácia považuje za nepochopenú. „Niektoré generácie odmietajú nálepky, ktoré im dávajú iní, a niektoré generácie názov prijímajú, ak majú pocit, že sa hodí k nim a ich hodnotám alebo odlišnostiam,“ povedal Jason Dorsey, výskumník generácií a prezident spoločnosti Center for Generational Kinetics, ktorá sa zaoberá generačným výskumom.

Zilleniáli sa často snažia odpútať od negatívnej mienky o mileniáloch. Nechcú opakovať ich chyby a tváriť sa, že majú na všetko nárok len preto, lebo existujú a nechcú mať ani príliš vysoké očakávania, dodal Dorsey. Zároveň sú im však vzdialené aj súčasné tínedžerské trendy.

Vzhľadom na to, že zilleniáli neraz majú pocit, že nezapadajú ani do generácie Z, ale ani medzi mileniálov, pomenovanie vlastnej mikrogenerácie má isté výhody. Zilleniáli si uvedomujú pre a proti oboch generácií a snažia sa z toho vyťažiť čo najviac. Napríklad, generácia Z sa viac zaujíma o sociálne problémy, ale aj o životné prostredie a aktívnejšie ako mileniáli sa snaží zredukovať svoju uhlíkovú stopu.

Spravme svet lepším miestom

Zilleniáli sa už od útleho veku učia, aké dôležité je zmýšľať ekologicky a aký dopad má na našu planétu klimatická zmena. Je potrebné si ale zapamätať, že každá generácia sa musí „popasovať“ s vlastnými ťažkosťami a s problémami, ktoré zanechala tá predchádzajúca. A každá to robí najlepšie, ako vie.

Niektorí sociológovia si ale myslia, že pomenovanie generácií je zbytočné a je to marketingový ťah na ovplyvnenie más. Podľa zilleniálov je dôležité prestať nenávidieť iné generácie a pracovať na lepšej spoločnej budúcnosti. Bez ohľadu na to, do ktorej generácie sa človek narodil, cieľom ľudí by malo byť aktívne sa zaujímať o to, aby sme sa mali lepšie.