Mileniáli a generácia Z prežívajú veľké vyhorenie. V práci dávajú výpovede, aj keď nemajú na nájom

Sú vo veku, kedy by mali mať najviac síl a energie, veľká časť mileniálov a príslušníkov generácie Z však svoje pracovné povinnosti nezvláda. Sú vyčerpaní, vyhorení a v práci dávajú výpoveď, aj keď vedia, že bez nej nebudú mať z čoho zaplatiť základné životné potreby.

Veľké vyhorenie

Mileniáli a príslušníci generácie Z čelia fenoménu, ktorý podľa Mail Online dostal pomenovanie Great Burnout, teda veľké vyhorenie. Núti ich to dať v práci výpoveď napriek tomu, že ostanú bez peňazí na zaplatenie účtov. Mladí ľudia tvrdia, že sú prepracovaní, ich práca nie je riadne zaplatená a na nič iné okrem pracovných povinností nemajú čas. Nestíhajú sa venovať domácim prácam či iným povinnostiam mimo práce.

Sú vraj chorí z toho, že neustále pracujú, no na konci týždňa nevidia žiadne výsledky. Nemôžu si dovoliť ani dovolenku, nieto ešte kúpiť si vlastné bývanie. Samozrejme, ich sťažnosti sa nezaobišli bez kritiky, generácia X a generácia Baby boomerov si myslí, že mladí sú leniví a myslia si, že na všetko majú nárok len tak.

Mnohí kritizujú ich lenivosť, toto je vraj život

Štúdia Univerzity v Melbourne ukazuje, že až 50 % pracujúcich ľudí vo veku od 25 do 55 rokov má pocit vyčerpania. Až tretina z nich má pocit prepracovanosti a uvažuje nad tým, že dá výpoveď. Staršia generácia ľudí však s takýmto postojom nesúhlasí a myslí si, že by sa mali mladí ľudia jednoducho vzchopiť. Niektorí ostro komentujú, že ľudia sú proste po práci unavení a nie je to nič nové.

Ďalší sa ozývajú, že tomuto sa jednoducho hovorí život. Niektorí zas poznamenali, že sú unavení z toho večného fňukania. Našli sa však aj takí, ktorí mali viac pochopenia. Uznávajú, že požiadavky zamestnávateľov sú smiešne, zatiaľ čo manažment berie veľké peniaze. Aby toho nebolo málo, mnohé spoločnosti zamestnancov prepúšťajú a od tých zvyšných očakávajú, že ich za rovnaký plat plne zastúpia.

Do výskumu bolo zapojených celkovo 1 400 Austrálčanov, pričom z výsledkov je nad slnko jasnejšie, že po lockdowne sa mnoho z nich nedokáže na prácu sústrediť, sú vyčerpaní a bez motivácie. Podľa The Conversation po lockdowne mnoho ľudí zistilo, že im viac vyhovuje práca z domu. Okrem toho, ľudia sú menej ochotní robiť prácu navyše, za ktorú nie sú riadne odmenení.