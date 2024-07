Kontroverzná tatranská atrakcia má nejasnú budúcnosť, pre veľké dlhy teraz hľadá nového nájomcu. Rozhodne sa už čoskoro

Ešte v decembri sme vás informovali o tom, že kontroverzná tatranská veža skončila v konkurze. Spoločnosť, ktorá ju prevádzkovala, totiž skrachovala a objavila sa aj medzi dlžníkmi Finančnej správy SR, kde má dlh 91-tisíc eur. Taktiež má aj dlh vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, či v poisťovni Union. Ako teraz informuje portál Index, Tatras Tower hľadá nového majiteľa.

Konkrétnejšie sme vás o príbehu rozporuplnej atrakcie informovali v tomto článku, kde sme rozoberali pozadie jej vzniku, ale aj ďalší vývoj.

Prakticky hneď od oznámenia plánov popradského developera sa medzi ľuďmi strhla vlna rôznych názorov. Menšia skupina ľudí hovorila o správnom kroku, ktorý môže pomôcť k ďalšiemu oživeniu cestovného ruchu v lokalite. Väčšia časť domácich obyvateľov a turistov prijala tento krok s nevôľou a nerozumeli tomu, prečo má niečo také v areáli bežeckého lyžovania vôbec vyrásť.

Samotná veža mala mať aj edukatívny charakter a skloňovalo sa múzeum slávneho horolezca Reinholda Messnera. Ten prišiel túto myšlienku podporiť v decembri 2019 do Tatier aj osobne.

Legendárny horolezec plánoval navštevovať Tatry každoročne s tým, že bude organizovať aj rôzne prednášky. Ako však ukázal čas, návšteva Messnera nebola začiatkom spolupráce, ale jej koncom. Už vtedy sa hovorilo o tom, že kapacita veže bude približne 500 ľudí a okrem vyhliadky a múzea sa budú môcť návštevníci občerstviť v kaviarni. No pri týchto plánoch to neostalo. V roku 2021 pridal investor do zámeru aj kuchyňu a múzeum z neho dokonca úplne zmizlo.

Konkurz a hľadanie nového majiteľa

Ako informuje portál Index, očakávania majiteľov boli v tomto smere zrejme prehnané, nakoľko sa už v minulom roku začalo hovoriť o finančných problémoch. Začiatkom roka 2023 o konkurz prevádzkovateľa požiadala firma Effective CarService, na čo majitelia spočiatku reagovali tak, že im chce niekto cielene poškodiť. Neskôr sa spoločnosť predsa rozhodla žiadať o reštrukturalizáciu, no neúspešne.

Do vyhláseného konkurzu si svoje pohľadávky prihlásili viac ako dve desiatky veriteľov v sume presahujúcej úroveň 5 miliónov eur. Nedoplatky eviduje aj Finančná správa SR (376-tisíc eur) a Sociálna poisťovňa (106-tisíc eur). Konkurzný správca sa rozhodol, že atrakcii chce nájsť nového nájomcu, pričom ponukové konanie započal 3. júla a končí sa dnes, teda 9. júla. Vyhrať by mala najvyššia predložená ponuka a správca požaduje deklarovanie tržieb z výberu vstupného.

Zatiaľ teda nie je jasné, aká budúcnosť kontroverznú tatranskú vežu čaká a či sa nájde niekto, kto by ju chcel prevádzkovať. Dozvedieť by sme sa to mali už čoskoro.