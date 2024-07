Volkswagen bude masívne prepúšťať, hovorí sa až o 40 % zamestnancov. Situácia v koncerne je napätá, toto sú dôvody

Automobilový priemysel v Európe čelí výzvam, s ktorými sa musí počas najbližších rokov porátať. Platí to aj o koncerne Volkswagen, ktorý je blízky aj mnohým Slovákom. Ako vyplýva z najnovších informácií, ani tento gigantický výrobca obľúbených áut sa nevyhol problémom, pre ktoré bude musieť urobiť zásadné škrty v zamestnaneckej štruktúre. Informuje o tom portál Index.

Situáciu v koncerne popísal Jaroslav Povšík, predseda odborovej organizácie vo VW Škoda Auto po tom, ako navštívil zasadnutie európskej a svetovej rady koncernu. O predstavení ozdravného balíčka sa hovorilo už na jeseň minulého roka a ako sa zdá, terajšiu situáciu zrejme ovplyvnil aj znížený dopyt po elektromobiloch z dielne známeho výrobcu. Okrem neho však Povšík popísal aj ďalšie problémy, ktoré na Volkswagen tlačia.

„Stále musíme niesť zodpovednosť za kauzu Dieselgate, dopláca sa tiež na príliš rýchly nástup e-mobility. Predbehli sme prípravu infraštruktúry vo veľkých krajinách a vplyv majú aj ceny energií, keď sa Nemecko odkláňa od uhlia a jadrovej energie. Samozrejme, zaostali sme aj v modeloch a naše IT systémy tiež nie sú najlepšie,“ vyjadril sa predseda odborovej organizácie.

V súvislosti so súčasným stavom sa hovorí o tom, že Volkswagen bude musieť prepúšťať. Podľa prvotných odhadov by o prácu mohlo prísť až 40 % zamestnancov a týkať by sa to malo všetkých závodov známej spoločnosti. Zatiaľ ale nie je jasné, kedy by k takýmto radikálnym krokom koncern pristúpil a v akom časovom horizonte by prepúšťanie realizoval. „Dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, a to veľmi zložitým algoritmom vo všetkých závodoch koncernu,“ uvádza Index.

„K prepúšťaniu nedôjde vyčlenením, ako by sa mohlo zdať, ale najmä technologicky – s nástupom umelej inteligencie, robotizácie a ďalších nových smerov organizácie práce,“ špecifikoval Povšík. Najviac ohrozený má byť závod Audi v Bruseli, pričom v Nemecku sa s ohľadom na popísané kroky očakáva veľká nevôľa.