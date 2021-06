Kontroly na hraniciach v nejakej forme budú. Polícia je pripravená, čaká sa na rozhodnutie epidemiológov

Jednou z alternatív je aj to, že od stredy 30. júna budú prísnejšie kontroly na hraniciach. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) pred rokovaním Ústredného krízového štábu.

„Musíme sa poradiť o nejakom systémovom riešení, ktoré odbúra aktuálnu neistotu u ľudí, ktorí si chcú naplánovať dovolenky, u pendlerov a u ľudí, ktorí chcú pravidelne prichádzať na Slovensko. Musíme sa aj veľmi úprimne porozprávať, čo s deťmi do 18 rokov a 12 rokov. To všetko sa dnes bude riešiť,“ povedal Klus. Dodal, že po dnešnom rokovaní krízového štábu už musí byť známe, aký bude režim na hraniciach počas leta. Bez aspoň priebežných kontrol a hraniciach nie je COVID automat podľa Klusa účinný.

Podľa premiéra Eduarda Hegera sú potrebné preventívne opatrenia na to, aby bolo Slovensko ochránené pred koronavírusom a jeho najnovšou delta mutáciou. Premiér to povedal dnes pred rokovaním Ústredného krízového štábu.

Heger poukázal na druhú vlnu pandémie, na to, aká bola nebezpečná a tiež na to, že si ju nikto nechce zopakovať. Cestu vidí v očkovaní, v ktorom Slovensko zaostáva. „Je potrebné, aby sme v tomto pridali. Očkovanie je najlepšia a najúčinnejšia zbraň, ktorú tu máme. Máme k dispozícii vakcíny, lekárov, ktorí chcú očkovať, čiže potrebujeme len očkovať,“ povedal Heger.

Premiér zároveň vyzval ľudí, ktorí cestujú, aby používali formulár e-hranica. Ten podľa jeho slov dokáže viac pomôcť s trasovaním a zbieraním dát o tom, ako Slováci cestujú.

Polícia hranice kontroluje v intervaloch

Policajný prezident Peter Kovařík tvrdí, že má COVID automat na hraniciach pripravený a čaká len na rozhodnutie epidemiológov na ústrednom krízovom štábe. Vyhlásil to dnes pred jeho zasadnutím.

Kovařík povedal, že polícia je pripravená tak, že má stanovené, koľko hodín sa na ktorých hraničných prechodoch bude strážiť. Všetko to podľa neho súvisí od toho, v akej farbe sa daný hraničný prechod bude nachádzať. „Máme to pripravené vo variantach od najmenšieho kontrolného mechanizmu, až po najprísnejší, kde sa bude strážiť 14 hodín denne sedem dní v týždni,“ povedal a dodal, že všetko to bude závisieť od epidemickej situácie. „Teraz sme v zelenom pásme, čiže kontroly sú päť hodín cez deň a tri hodiny v noci. Dve hodiny denne kontrolujeme každé jedno auto,“ povedal Kovařík.

Podľa neho je problematické zistiť, odkiaľ cestujúci pred prekročením slovenských hraníc prišli. „Reálne sa môžeme opýtať osoby, odkiaľ ide, ale nemáme dáta v takom režime, aby sme dokázali vidieť, že v čase keď osoba prekračuje a deklaruje, že prichádza z nejakého členského štátu, či medzitým neprišla z inej krajiny,“ povedal policajný prezident. Dúfa, že dnešné rokovanie pomôže tieto pravidlá nastaviť.