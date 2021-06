Oddnes nemáme žiadne červené ani ružové okresy. Spúšťa sa formulár na digitálne COVID pasy

Od pondelka 28. júna máme najviac žltých okresov a to až 39. V monitoringu a teda v zelenej fáze je 27 okresov, v najhoršej a teda oranžovej fáze bude 6 okresov. Ružové, červené ani čierne okresy nemáme.

Na Slovensku od soboty dostávajú ľudia prvé digitálne COVID preukazy EÚ. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) odštartovalo spracúvanie 3,2 milióna záznamov o vakcinácii, cez 200 000 záznamov o prekonaní ochorenia COVID-19 a takmer 50 000 PCR testov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

“Digitálny COVID preukaz EÚ je oddnes v prvej aplikácii. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne ho postupne majú vďaka aplikácii poisťovne od dnešného dňa k dispozícii. Poistenci ďalších poisťovní budú mať túto možnosť prostredníctvom svojich aplikácií takisto v najbližších dňoch,” uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zároveň poďakoval zdravotným poisťovniam za konštruktívny prístup a spoluprácu.

Formulár na COVID preukaz

Okolo 800 000 ľuďom, ktorí dostali dočasný certifikát, bude v sobotu a nedeľu (27. 6.) z NCZI automaticky emailom zaslaný digitálny COVID preukaz EÚ vo formáte pdf. Ľudia, ktorí si v minulých týždňoch zadali žiadosť o dočasný certifikát, tak nemajú žiadne povinnosti s vystavením digitálneho COVID preukazu EÚ.

Všetci ostatní budú môcť požiadať prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk o jednotný digitálny COVID preukaz EÚ od pondelka (28. 6.).

Systém bude okrem očkovania schopný riešiť aj PCR testovanie, ktoré sa ukladá v systéme ezdravie. Pokiaľ testovaný bol pozitívny, automaticky systém generuje, že je 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Teda to bude aj potvrdenie o prekonaní ochorenia. PCR testovanie je vyriešené, bude fungovať. Antigénové testovanie bude sfunkčnené do 9. júla. Musia nabehnúť nové testovacie miesta, ktoré budú musieť byť zapojené do toho celého. Ale keďže platnosť antigénového testu je len 72 hodín vo väčšine krajín, tam ten problém nie je taký veľký.

COVID automat na budúci týždeň

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, okres Gelnica, okres Humenné, okres Myjava, okres Skalica, okres Spišská Nová Ves

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Hlohovec, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

Monitoring (zelená fáza):