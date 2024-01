Kamión zdemoloval autobusovú zastávku: Žena unikla najhoršiemu len o vlások, prešiel jej po nohách

Dopravná nehoda nákladného auta sa stala dnes (11.1.) popoludní na Lučeneckej ceste vo Zvolene. Ako na svojom facebooku informuje banskobystrická polícia, podľa doterajšieho objasňovania okolností nehody, vodič nákladného vozidla zišiel z doposiaľ presne neznámych príčin mimo cestu vpravo v smere svojej jazdy, kde vozidlo zostalo prevrátené na boku.

Vodiča pri nehode vymrštilo z kabíny. Počas toho, ako vozidlo schádzalo mimo jazdný pruh a mimo cestu, prešiel jeho vodič aj cez autobusovú zastávku, na ktorej v tom čase sedela žena. Tá stihla uskočiť, no kamión jej prešiel po nohách. Jej zranenia podľa predbežných informácií, našťastie, nie sú vážne, no vyžiadali si prevoz do nemocnice. Alkohol u vodiča zistený nebol. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.