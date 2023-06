K vraku Titanicu sa v ponorke dostal aj slovenský boháč Patrik Tkáč. Neuveríte, koľko za výlet zaplatil

Veľa ľudí, ktorým sa podarilo navštíviť vrak Titanicu – či už v bezpečných alebo nebezpečných ponorných plavidlách –, po svete nechodí. Je preto prekvapením, že sa medzi tými, ktorí úspešnú misiu na dno Atlantiku zažili na vlastnej koži, nachádza aj jeden Slovák. Známy finančník Patrik Tkáč sa úspešne k vraku slávneho parníka dostal pred niekoľkými rokmi.

Nebolo to na palube ponorky spoločnosti OceanGate, no aj známy slovenský boháč Patrik Tkáč si na zoznam absolvovaných dobrodružstiev pár rokov dozadu pripísal návštevu vraku Titanicu, všimol si denník Plus jeden deň. Odkazuje pritom na rozhovor, ktorý s ním v roku 2009 v relácii Webmaster spravil známy moderátor Matej Sajfa Cifra.

Výlet za 25-tisíc eur

„Bol som na Titanicu. Priamo na ňom v ponorke,“ uviedol v rozhovore. Za dobrodružstvo, aké mnohí nikdy nebudú môcť zažiť, zaplatil v tej dobe okolo 36-tisíc dolárov, teda viac ako 25-tisíc eur. Zážitok mal absolvovať krátko po premiére slávneho veľkofilmu Titanic režiséra Jamesa Camerona. Vtedy turistov, ak o nich tak možno hovoriť, k vraku brali najmä stroje ruskej výroby.

Celý výlet, ako denník Plus jeden deň uvádza, sprevádzal veľkolepý program. Na miesto potopenia slávneho parníka ich mala doviezť veľká loď a pred samotným ponorom všetci účastníci expedície absolvovali napríklad aj slávnostnú večeru v štýle Titanicu.

„Následne sa išlo v ponorke priamo k vraku. Už vtedy Patrik spomínal, že v ponorke stačila okom neviditeľná štrbinka a počas klesania mohlo dôjsť k obrovskému nešťastiu,“ cituje svoj zdroj denník. Nevyhovujúcu ponorku podobný osud len pred pár dňami aj postihol. Plavidlo Titan spoločnosti OceanGate s piatimi mužmi na palube v priebehu mikrosekundy zo zatiaľ nezistených príčin doslova rozdrvila implózia.

Výlety k vraku by mali byť zakázané

Tkáč mal pritom šťastie, že sa v ponorke pred rokmi ocitol. Neskôr totiž boli na desať rokov podobné turistické expedície k Titanicu zakázané. Pozostalí obetí sa totiž búrili, že ide o pietne miesto a mŕtvych by nemal nikto rušiť. Neskôr sa ale návštevy vraku obnovili aj vďaka spoločnosti OceanGate.

Charles Haas, prezident spoločnosti Titanic International Society sa po tragédii ponorky Titan vyjadril, že akékoľvek výlety k vraku by mali byť aj z dôvodu smrteľného nebezpečenstva turistov okamžite zakázané. Odvolal sa, samozrejme, aj na to, že takéto výlety môžu vrak, ktorý skôr či neskôr aj tak čaká záhuba a rozpad, poškodiť.