Z ich slov naskakujú zimomriavky: Synovia miliardára z Titanu prelomili mlčanie, toto povedali o svojom otcovi

Už niekoľko dní stránky médií po celom svete zapĺňajú informácie o tragédii malej podmorskej ponorky Titan. Tá sa aj s piatimi pasažiermi na palube chcela ponoriť k vraku slávneho Titanicu, no nastalo to, čo nikto nečakal, aj keď na to spoločnosť OceanGate, prevádzkujúca ponorku, bola niekoľkokrát upozornená. Ponorka nezvládla vysoký tlak v hĺbke okolo 3,8 kilometra pod hladinou Atlantiku a v priebehu mikrosekundy implodovala. Na jej palube zahynulo všetkých 5 členov posádky.

Jedným z piatich mužov na palube Titanu bol aj britský miliardár, 65-ročný Hamish Harding, Okrem neho zahynuli aj 61-ročný CEO spoločnosti OceanGate, Stockton Rush, 48-ročný podnikateľ Shahzada Dawood a jeho 19-ročný syn Suleman a bývalý 77-ročný francúzsky potápač a odborník na Titanic, Paul-Henri Nergeolet.

Pozostalí obetí postupne v médiách hovoria o svojich mŕtvych príbuzných, po ktorých celý svet pátral počas takmer celého uplynulého týždňa. Nedávno podľa portálu Unilad prelomili mlčanie aj synovia miliardára Hardinga, ktorí chceli všetkým diskutérom na internete ukázať, že ich otec nebol len zazobaný miliardár, ktorý nevedel, čo s peniazmi.

Dostal sa aj na dno Mariánskej priekopy

Synovia, ktorých mená zverejnené neboli, si pamiatku svojho otca uctili v oficiálnom vyhlásení prostredníctvom spoločnosti Active Aviation, ktorej bol Hamish Harding šéfom.

„Môj otec bol húževnatý, pracovitý obchodník, ale čo je najdôležitejšie, bol to ten najlepší otec, akého som si mohol priať. Inšpiroval ma viac, než ktokoľvek iný bude vedieť, naučil ma veci, na ktoré nikdy nezabudnem a znamenal pre mňa všetko,“ uviedol jeden zo synov.

„Každý, kto sa niekedy stretol s mojím otcom, bude chváliť jeho humornú osobnosť, jeho čistú pracovnú morálku a jeho neustálu štedrosť. Môj život bude úspechom, ak budem aspoň spolovice takým mužom, akým bol on. Môj otec zomrel, ale nikdy naňho nezabudnem,“ dodal.

Harding bol známym dobrodruhom a dokonca aj držiteľom svetového rekordu, ktorý je zapísaný v Guinessovej knihe. Stal sa človekom, ktorý najrýchlejšie obletel Zem lietadlom cez oba geografické póly. Niekoľkokrát zdolal Južný pól a úspešne sa dostal aj na dno Mariánskej priekopy. Tragickým sa mu napokon stalo potopenie k Titanicu.

Neúnavný obchodník, ktorý každého podporoval

Druhý Hardingov syn o svojom otcovi povedal taktiež niekoľko krásnych slov. Opísal ho ako „milujúceho otca, rodinne založeného muža a odhodlaného a neúnavného obchodníka“.

„Vo všetkých týchto oblastiach sa neustále snažil byť tým najlepším mužom, akým mohol byť a nič nerobil len spolovice. To, že bol neustále plný múdrostí a vedel dávať životné rady, urobilo zo mňa a môjho brata ľudí, akými sme dnes,“ povedal.

„Bol to energický a charizmatický muž, ktorý len váhou svojej osobnosti pozdvihol a podporoval všetkých naokolo. Jeho tragickú stratu budem oplakávať nielen ja a moja rodina, ale každý, kto mal tú česť sa s ním stretnúť. Svet je oveľa menší bez jeho nadživotnej prítomnosti a jeho optimistického ducha,“ dodal.