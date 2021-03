Kvalitné filmy netreba hľadať len na Netflixe: 10 pôvodných filmov, ktoré vás presvedčia predplatiť si Apple TV+

Na trhu je už vyše roka, no svojim predplatiteľom toho zatiaľ veľa originálneho neponúkla. No aj ten malý počet skutočne stojí za to. Streamovacia služba Apple TV+ síce nepatrí medzi najväčších hráčov (zatiaľ), aj z jej podstatne menšej ponuky si to svoje nájde každý. Toto je desiatka tých najlepších pôvodných filmov, ktoré inde ako na streamovacej platforme od Apple nenájdete.

Prémiová streamovacia služba má ponúkať prémiový obsah. A iné sa o ponuke v knižnici platformy Apple TV+ ani vlastne nedá povedať. Už dávnejšie sme vám predstavili desiatku seriálov, pod ktorými je ako producent podpísaný práve Apple. Tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na filmové diela, ktoré hravo predčia bohatú originálnu ponuku Netflixu či zakúpené filmy na HBO GO.

(*V zátvorke pri názve filmu uvádzame hodnotenie divákov na webe ČSFD.)

Greyhound (72 %)

Náš výber filmov začíname snímkou, ktorá pôvodne nebola určená na streamovacie platformy, keďže za ňou stojí produkčná spoločnosť Sony Pictures. Vzhľadom na okolnosti s koronavírusom a mnohých ďalších premenných, však napokon skončila práve na Apple TV+ a diváci si ju skutočne obľúbili.

Príbeh filmu Greyhound je zasadený do obdobia prvých dní druhej svetovej vojny. Je známym faktom, že nebezpečnejší než bojový front samotný, bola cesta doň. Toto riziko si uvedomuje aj kapitán amerického konvoja Ernest Krause (hrá ho Tom Hanks), ktorý ma dopraviť nové posily a zásoby spojencom do Európy. Počas piatich dní cez rozbúrený Atlantik bez vzdušnej podpory je však konvoj napadnutý nemeckými ponorkami. Kapitán a jeho flotila vedia, že jedinou šancou na dopravenie tisícok vojakov na front, je vyhrať nepredvídateľný boj s nepriateľom.

Greyhound s Hanksom v hlavnej úlohe sa teší nielen diváckemu úspechu, ale aj priazni kritikov. Nedávno si tiež vyslúžil aj nomináciu na prestížneho Oscara. Viac o tomto filme sa dozviete aj v našom samostatnom článku.

Palmer (73 %)

Apple TV+ ponúka filmy, v ktorých hviezdia veľké mená svetového šoubiznisu a jedným z takých je aj dráma Palmer.

V centre diania tu stojí muž menom Eddie Palmer (hrá ho Justin Timberlake), ktorý sa po 12 rokoch strávených vo väzení vracia domov, kde chce začať – ako bývalá, no známa hviezda stredoškolského futbalového tímu – svoj život odznova. Netrvá dlho a Eddiemu sa podarí nadviazať puto s chlapcom Samom, ktorý nikam nezapadá a sám pochádza z problémovej rodiny. Eddieho minulosť však postupne začne jeho nový život i rodinu a priateľov ohrozovať. Viac o tomto filme sa dozviete aj v našom predchádzajúcom článku.

Cherry (74 %)

Je jedným z najčerstvejších prírastkov v knižnici Apple TV+ a pútal na seba nemalú porciu pozornosti už niekoľko mesiacov pred premiérou. V hlavnej úlohe sa totiž predstavil herec Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame) a snímku režírovali hviezdni bratia Anthony a Joe Russovci (Avengers: Endgame). Všetci preto čakali, akú nálož si pripravia tentokrát.

No aj keď mnohí očakávali opäť spŕšku špeciálnych efektov, dostali presný opak – drámu o vojakovi, ktorý sa po návrate z vojnovej zóny dostáva do finančných problémov a závislostí od drog. Narastajúce dlhy a post-traumatická stresová porucha z vojny spôsobia, že závislosť od opioidov je čoraz väčšia, preto sa mladík uchýli ku krajnému riešeniu – začne vykrádať banky

The Banker (75 %)

So zaujímavým námetom sa pohráva aj dvojhodinová dráma s rovnako hviezdnym obsadením. Hlavných hrdinov tu stvárnili Anthony Mackie (Captain America: Civil War, Avengers: Endgame) a Samuel L. Jackson (MCU filmy, Pulp Fiction), sekundovali im Nicholas Hoult (seriál Skins, filmová séria X-Men) či Jessie T. Usher (seriál The Boys).

The Banker režiséra Georga Nolfiho nás zavádza do 60. rokov minulého storočia, kedy sa dvaja bankári rozhodnú vymyslieť geniálny plán na integrované bývanie a rovnocenný prístup k americkému snu.

Zaujímavosťou je, že snímka bola hotová už v roku 2018, s jej premiérou sa však čakalo dva roky. Problémom bol sexuálny škandál jedného z producentov filmu, ktorého meno vymazali aj z titulkov.

Boys State (78 %)

Nielen hrané filmy, ale aj pútavé dokumenty si na Apple TV+ našli svoje čestné miesto.

Tematicky nezvyčajný dokument predstavuje pohľad na rušný výlet do srdca demokracie a zachytáva nezvyčajný rituál uvedenia do dospelosti – 1100 teenagerov z celého Texasu sa stretne, aby od základov vybudovali zastupiteľskú vládu. Podarí sa im to?

Dokumentárny film autorskej dvojice Jesse Moss a Amanda McBaine zaujal kritikov natoľko, že mu na filmovom festivale Sundance udelili Veľkú cenu poroty za najlepší dokumentárny film. O dôvod viac si túto snímku pozrieť.

Dads (79 %)

Priestor pre svoj celovečerný režisérsky debut dostala na tejto streamovacej platforme aj herečka a producentka Bryce Dallas Howard, ktorá sa rozhodla pre neľahkú a neobohranú dokumentárnu tému – poskytnúť pohľad na moderné otcovstvo.

V dokumente máme možnosť nahliadnuť do životov slávnych aj menej slávnych otcov, ktorí sa s dôležitou rolou vo svojich životoch každý pasujú po svojom. Priestor tak dostali režisér (a otec režisérky filmu) Ron Howard, herci Will Smith, Neil Patrick Harris, či slávni moderátori Jimmy Fallon a Conan O´Brien, ale aj mnohí ďalší otcovia.

Úprimná spoveď otcov v dokumente vás v mnohých prípadoch doženie k slzám. Snímku odporúčame vidieť najmä tým, ktorí sa aktuálne pripravujú na svoju premiéru v rolách rodičov. Tento dokument vám dá skutočne veľa.

Billie Eilish: The World´s a Little Blurry (79 %)

Patrí k celosvetovým fenoménom súčasnej pop music a má prakticky všetko. Milióny fanúšikov, niekoľko hitov, pieseň k Bondovke, niekoľko cien Grammy a vďaka tomu už v tak mladom veku aj uznanie mladších i starších ročníkov. Aj napriek tomu je však obyčajnou teenagerkou.

Príbeh Billie Eilish v mnohých ohľadoch fascinuje a vďaka novému – a prvému celovečernému – dokumentu, máme možnosť nahliadnuť do jej súkromia, problémov, bežných dní i kreatívneho procesu či toho, ako sa vyrovnáva s celosvetovou slávou.

Ak ste niekedy túžili po celosvetovej sláve a uznaní, tento dokument vám prezradí, prečo to nemusí byť práve ten najsprávnejší sen.

Beastie Boys Story (83 %)

Aj tento príbeh stojí za to. Mike Diamond a Adam Horovitz vám porozprávajú o svojom priateľstve dlhom 40 rokov, ktoré navyše spojila aj kapela. Živý dokument režíroval ich kamarát, spolupracovník a mentor Spike Jonze. Výsledkom je snímka, ktorá vás doslova pohltí a prezradí vám o legendárnom zoskupení Beastie Boys viac, než všetky články v médiách, ktoré o nich doposiaľ vyšli.

Wolfwalkers (86 %)

Nielen hranou a dokumentárnou tvorbou, ale aj tou animovanou sa môže Apple pochváliť. Animák Wolfwalkers mnohí diváci naprieč filmovými webmi označili za ten najvydarenejší a najkúzelnejší animák, aký za posledných niekoľko rokov vznikol. A my nemôžeme nesúhlasiť.

V centre diania stojí mladá zaúčajúca sa lovkyňa, ktorá sa s otcom vydáva do Írska, aby tu pomohla s vykynožením poslednej vlčej svorky. Všetko sa ale zmení, keď sa spriatelí so slobodomyseľnou dievčinou zo záhadného kmeňa, o ktorom sa hovorí, že sa jeho členovia v noci premieňajú na vlkov.

Wolfwalkers možno na prvý pohľad odradia „zastaralejším“ spôsobom animácie, skutočne ale ide o pozoruhodné dielo, ktoré musíte vidieť. Napokon, presvedčiť vás k tomu môže aj nedávna nominácia snímky na Oscara v kategórii Najlepší animovaný film.

The Elephant Queen (87 %)

Tým absolútne najlepším filmom, ktorý Apple TV+ predplatiteľom ponúklo, je podľa hodnotení užívateľov webu ČSFD pôsobivý prírodopisný dokument The Elephant Queen.

V centre diania stojí slonia matka Athena, ktorá urobí všetko pre to, aby ochránila svoje stádo. Keď však dôjde k nebezpečenstvu, je nútená aj spolu s ostatnými členmi stáda prejsť nemilosrdnou africkou krajinou, aby prežili.

Komentár k tejto dokumentárnej snímke nahovoril Chiwetel Ejiofor. FIlm bol súčasťou oficiálneho výberu Medzinárodného filmového festivalu v Toronte i festivalu Sundance. A aj to je dôvodom, prečo by ste sa do tohto veľkolepého príbehu o rodine, odvahe a návrate domov mali ponoriť aj vy.