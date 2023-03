K incidentu dôjsť nemalo: Kadetka bola podľa nových informácií postrelená na krúžku, ktorý bol na polygóne zakázaný

Portálu Aktuality sa podarilo získať nové informácie týkajúce sa incidentu, počas ktorého bola na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave postrelená študentka. Vedúci katedry mal výhrady a zakázal, aby sa krúžok konal na polygóne.

Nový vedúci katedry mal voči krúžku výhrady

V rozhovore pre Aktuality rektorka policajnej vysokej školy Lucia Kurilovská vysvetľuje, že civilný pedagóg Vladimir Šeparnev nešťastne postrelil študentku prvého ročníka počas krúžku streľby, ktorý viedol ako voľnočasovú aktivitu po riadnom vyučovaní. Z ďalších informácií od šéfky školy vyplýva, že vedúci katedry mal výhrady a zakázal, aby sa krúžok konal na polygóne, kde však napokon k zraneniu kadetky predsa prišlo.

„Študentom sú poskytované takéto možnosti, aby si vo voľnom čase získavali rôzne zručnosti. Máme aj krúžok boxu alebo bojových umení. On mal povolenie na ten strelecký krúžok — v zásade to bola manipulácia so zbraňou s cvičnými nábojmi, nie streľba. Povolenie mal od bývalého vedúceho katedry, ktorý už u nás nepracuje. Od prvého januára tohto roka je na tomto poste nový vedúci katedry. O tomto krúžku sa už aj rozprávali a tento nový vedúci katedry mu zakázal viesť strelecký krúžok na streleckom polygóne akadémie. Od pána Šeparneva mal deklarované, že sa krúžku bude ďalej venovať až koncom marca na strelnici, nie na polygóne,“ vyjadrila sa Kurilovská.

Šeparnev by mal podľa zverejnených informácií o jeho pôsobení na škole vyučovať v rámci študijného odboru bezpečnostné vedy tieto predmety: odborná telesná príprava, osobitné činnosti služieb a praktická policajná streľba. Rektorka Kurilovská však pre Aktuality uviedla, že v skutočnosti predmet praktické streľby vyučujú dvaja policajní inštruktori — Šeparnev pôsobil len ako pomocník policajného inštruktora.

Nemal osvedčenie

Udalosti okolo pôsobenia Vladimira Šeparneva na akadémii aj nešťastnú streľbu rieši policajná inšpekcia. Situáciou na akadémii sa na budúci týždeň bude zaoberať aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Problém predstavuje aj fakt, že Šeparnev v skutočnosti nemal osvedčenie.

„Absolvovanie preskúšania z odbornej spôsobilosti pre inštruktorov nie je v prípade civilných zamestnancov možné, v tejto oblasti neexistuje ani výnimka. Osvedčenie od našich inštruktorov na vykonávanie streleckej prípravy nedostal a nie je zamestnancom Policajného zboru,“ vysvetlila hovorkyňa polície Karolína Barinková.

Šeparnev už na akadémii nepracuje. Kadetka utrpela zranenia, ktoré budú mať zrejme doživotné následky. Polícia prípad vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví.