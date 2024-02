Jej syn strieľal v škole, zabil 4 ľudí: Žena sa stane prvým rodičom v USA potrestaným za zločiny dieťaťa, hrozí jej 60 rokov

Jennifer Crumbley bola odsúdená v štyroch prípadoch neúmyselného zabitia. Súd tak rozhodol po tom, ako jej syn Ethan v novembri v roku 2021 zabil štyri deti a ďalších sedem poranil počas streľby na strednej škole v Oxforde v Michigane.

Ako informuje Mail Online, matke strelca Ethana Crumbleyho z americkej školy hrozí 60 rokov väzenia po tom, ako bola odsúdená v štyroch prípadoch neúmyselného zabitia. Jennifer Crumbley uznal súd v Michigane vinnou v prelomovom právnom prípade, ktorý by mohol zmeniť spôsob stíhania streľby v školách. Zistilo sa totiž, že ignorovala početné varovné signály týkajúce sa duševného zdravia svojho syna. Chlapec si temné myšlienky zaznamenával do svojho denníka. Okrem iného napísal, že jeho rodičia nechcú o návšteve terapeuta ani počuť a jeho život nemá zmysel.

Rodičia mu kúpili zbraň a vzali ho na strelnicu

Podľa súdu Jennifer starostlivosť o svojho syna zanedbala do takej miery, že je za úmrtia, ktoré zapríčinil, čiastočne zodpovedná aj ona. Viac času trávila na večierkoch a so svojimi milencami, ako s vlastným synom. Jennifer a jej manžel James dokonca kúpili chlapcovi zbraň, ktorú na zabíjanie použil, a to len štyri dni pred osudný dňom. V ten istý víkend ho vzali aj trénovať na strelnicu.

V deň, keď k tragédii došlo, si vedenie zavolalo Jennifer do školy, pretože si Ethan písal do zošitov zvrátené poznámky a kreslil obrázky týkajúce sa streľby. Bolo jasné, že je zúfalý, no bolo to márne. Matka mu odmietla zabezpečiť pomoc. Za zločin si Ethan v súčasnosti už odpykáva doživotie. Jeho matku by mali definitívne odsúdiť v apríli a otca už budúci mesiac.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk – Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.