Jednu vynechajte: V takomto poradí by ste si mali pozrieť časti Rýchlo a zbesilo pred tým, ako pôjdete na najnovšiu do kina

Je pochopiteľné, že v súčasnosti sa pozornosť kinematografického sveta sústreďuje na najnovšiu časť zo série Rýchlo a zbesilo – Fast X. Fanúšikovia absolvujú filmové maratóny a na nový príbeh z autičkárskeho prostredia sa snažia čo najlepšie naladiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jeden z filmov by ste si mali pozrieť neskôr

Pre „znalejších“ to zrejme nebude žiadna nová informácia, no nie všetky filmy boli vydané tak, ako sa v príbehu chronologicky odohrávajú. Pre skalných fanúšikov teda portál LADBible vytvoril jednoduchú časovú os, ktorá zachytáva jednotlivé filmy v ich správnom časovom poradí. Nehovoríme tu o žiadnej vede, nakoľko iba jediný film nezapadá do tejto časovej koncepcie. Ide o obľúbenú časť Tokyo Drift, ktorá bola vydaná v roku 2006 a dodnes patrí medzi tie najobľúbenejšie.

Udalosti z tejto filmovej epizódy sa podľa príbehu odohrávajú až po Rýchlo a zbesilo 6 (2013), takže pre správny zážitok by ste si túto časť mali pustiť až po nej. Portál Mens Health však tento spôsob sledovania obľúbenej série neodporúča predovšetkým pre nových divákov a radí, aby si filmy pozreli podľa toho, ako boli vydávané. V rámci širokej škály filmov z tohto univerza ešte existuje jedna časť, ktorá nemá medzi ostatnými filmami časovo pevne zakorenený dej.

Ide o spin-off Hobbs & Shaw z roku 2019, pri ktorom podľa viacerých portálov nie je možné presne zaradiť. Ide o prvý spin-off tejto série a odporúčania tak opäť smerujú k tomu, aby ho diváci zaradili presne tak, ako vyšiel – medzi snímky z roku 2017 a 2021.