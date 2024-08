Jedna z najznámejších kozmetických spoločností končí: Dlhuje milióny, jej produkty mali obsahovať zložku spôsobujúcu rakovinu

Majiteľ značky Avon v Európe, Latinskej Amerike a v Spojenom kráľovstve vyhlásil bankrot podľa takzvanej „Chapter 11“. Pokúša sa zbaviť dlhu vyššieho ako 1 milión dolárov. Ďalšie milióny dlží v súdnych sporoch. Ako informuje The Guardian, produkty jeho značky totižto mali údajne obsahovať zložku, ktorá spôsobuje rakovinu.

Dcérska spoločnosť brazílskej Natura – Avon Products, Inc. (API) minula už asi 225 miliónov dolárov na náklady spojené so súdnymi spormi. Tie sa týkali ublíženia na zdraví.

Na Slovensku sa nič nemení

Podľa nášho zistenia však prevádzkové podniky Avon mimo USA, ktoré pokračujú v strategických iniciatívach, nie sú súčasťou Chapter 11, a na medzinárodných trhoch fungujú ako doteraz.

„Bola to holdingová spoločnosť so sídlom v USA, Avon Products, Inc., ktorá začala dobrovoľné konanie podľa Chapter 11 v USA. Tento proces sa nijakým spôsobom nedotýka spoločnosti Avon so sídlom v iných krajinách, vrátane slovenskej a českej spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s.r.o., ktorých činnosť bude pokračovať ako doteraz,“ uviedla pre interez vedúca komunikácie Petra Dolanová.

Dolanová tiež upozornila, že tvrdenie o zložke, ktorá spôsobuje rakovinu, nie je pravdivé. „Akýkoľvek produkt, ktorý nesie meno Avon, prešiel prísnou a dôkladnou kontrolou bezpečnosti a možno ho s dôverou používať. Naše produkty obsahujú iba mastenec určený pre kozmetické výrobky, ktorý má najvyšší stupeň kvality a čistoty. Americké žaloby ohľadom mastenca v produktoch Avon sa týkajú produktov predávaných na tomto trhu pred rokom 2016 a veríme, že tvrdenia o ich nebezpečnosti sú úplne neopodstatnené a bránime sa na súde,“ vysvetlila.

Takzvaná Chapter 11 sa dotýka zákona o bankrote v Spojených štátoch amerických a často je označovaná aj ako „reorganizačný“ bankrot. Dlžník zvyčajne zostáva v dražbe, má právomoci a povinnosti správcu a môže pokračovať vo svojej činnosti. So súhlasom súdu si dokonca môže požičať nové peniaze.

Nemá dostatok financií

Spoločnosť tvrdí, že nemá dostatočnú likviditu na urovnanie až 386 súdnych sporov, ktoré sa týkajú zložky v kozmetike spôsobujúcej rakovinu.

Ešte na konci minulého roka pritom spoločnosť plánovala otvoriť prvé fyzické obchody v Spojenom kráľovstve. Avon priamo zamestnáva viac ako 5-tisíc ľudí a ďalšie milióny obchodných zástupcov má naprieč celým svetom.

Podľa predsedu API Johna Dubela im opatrenia, ktoré chcú podstúpiť, teda koniec Avonu mimo Ameriky, pomôžu maximalizovať hodnotu aktív a riešiť záväzky, ktoré spoločnosť má.

Začiatky spoločnosti pritom siahajú až 135 rokov späť. Založil ju David H McConell, predajca kníh. V Spojenom kráľovstve Avon preslávil známy reklamný slogan „Ding Dong! Tu je Avon!“.