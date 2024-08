Hodinám skladania odzvonilo: Firmu IKEA čaká „malá revolúcia“ v štýle Tetris, ktorá čochvíľa dorazí aj k Slovákom

Nový systém montáže by mal zákazníkovi uľahčiť skladanie nového nábytku. Pri nákupe sa momentálne často stretneme s komplexným návodom na štýl Lego skladačiek, pričom montáž zahŕňa pokojne i stovky skrutiek a množstvo funkčných dielov. Správu prebral Dnes24, ktorý sa odvoláva na nemecký portál Bild.

Na stále rastúci dopyt zákazníkov, ktorých nebaví tráviť pred umiestnením nového kusu nábytku hodiny práce so skrutkovačom v ruke, odpovedal škandinávsky gigant novým, inovatívnym systémom.

Malá revolúcia firmy

Inováciu, ktorú v januári šéf obchodu Jesper Brodin označil za „malú revolúciu“, začína firma uvedením novej edície obľúbenej skrine Pax. Skladanie kusu, na ktorý ste predtým potrebovali dvoch ľudí a približne hodinu práce, by ste mali byť po novom schopní postaviť za približne 20 minút.

Namiesto 105 skrutiek a iného príslušenstva sa bude v kartónovej krabici ukrývať 23 funkčných dielov, ktoré bude ešte k tomu schopný postaviť samostatne jediný človek.

Efektívna montáž tak bude fungovať na princípe akýchsi zásuvných spojov. So stavbou sa budete môcť vyšantiť, bude to ako hranie Tetrisu namiesto toho, aby ste po dvoch hodinách lamentovania pri prácnej montáži prišli na to, že ste v treťom kroku urobili chybu a celý proces musíte začať odznovu.

Na novinku si však Slováci budú musieť ešte pár mesiacov počkať. Ako píše portál TV Noviny, na náš trh by mal podľa slov koordinátorky komunikácie IKEA Slovensko Veroniky Bartošovej doraziť v podobe rámov skrine Pax v druhej polovici roku 2025.

Do tej doby si ho poriadne otestujú Nemci, pričom nápad začína firma v krajine implementovať už tento týždeň.