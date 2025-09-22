Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje

Azzam je najväčšia, najelegantnejšia a jedna z najrýchlejších jácht na svete, je však zahalená rúškom tajomstva. Táto plávajúca ikona, ktorá je dizajnovým skvostom, je dlhá približne ako dve futbalové ihriská za sebou. Je navrhnutá tak, aby spájala technickú dokonalosť s nadčasovou estetikou. Konštrukcia jachty predstavuje kombináciu precízneho inžinierstva, ktoré nemá vo svete obdoby. Jej luxusný interiér je pre verejnosť takmer úplne neznámy, no aj tie málo známe detaily napovedajú, že ide o jedno z najexkluzívnejších plavidiel všetkých čias.
Jachta nesie názov Azzam, čo v arabčine znamená rozhodný. S dĺžkou 180,65 metra je najväčšou jachtou na svete. Má šírku 20,8 metra a nezvyčajne plytký ponor, len 4,3 metra. Tomuto plávajúcemu palácu, ktorý je stelesnením moci, nadčasového dizajnu, technickej dokonalosti a luxusu, sa nevyrovná žiadna iná jachta. Jedným slovom by sa teda dalo povedať, že je prelomová.
Stavba trvala len tri roky
Za touto monumentálnou jachtou stojí vizionárska predstava a presné zadanie – postaviť najväčšiu, najrýchlejšiu a zároveň najelegantnejšiu súkromnú jachtu na svete, schopnú plaviť sa aj v plytkých vodách Arabského zálivu. Toto zadanie pochádza z najvyšších miest Spojených arabských emirátov – od samotného šejka Khalifu bin Zayeda Al Nahyana, ktorý bol druhým prezidentom Spojených arabských emirátov a vládcom Abú Zabí.
Výstavbu mala na starosti absolútna špička vo svete stavby superjácht – nemecká lodenica Lürssen Yachts, dizajn exteriéru riešila talianska spoločnosť Nauta Yachts, zatiaľ čo interiér bol zverený do rúk renomovanému francúzskemu dizajnérovi Christopheovi Leonimu. Celý projekt riadil Mubarak Saad al Ahbabi.
Vďaka medzinárodnému tímu odborníkov vo svojom remesle sa tak podarilo spojiť to najlepšie z európskeho dizajnu, nemeckého inžinierstva a arabského estetického cítenia.
Stavba jachty trvala len neuveriteľné tri roky, pričom iné superjachty, ktoré sú o polovicu menšie, sa zvyčajne stavajú 5 až 6 rokov. Po prvýkrát bola na vodu spustená 5. apríla 2013. Tento rekordný čas výstavby je dôkazom precízneho plánovania, technologickej vyspelosti a takmer neobmedzených finančných zdrojov, ktoré boli do výstavby investované.
Dokáže ísť až 60 kilometrov za hodinu
