Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Najväčšou jachtou na svete je Azzam.

Azzam je najväčšia, najelegantnejšia a jedna z najrýchlejších jácht na svete, je však zahalená rúškom tajomstva. Táto plávajúca ikona, ktorá je dizajnovým skvostom, je dlhá približne ako dve futbalové ihriská za sebou. Je navrhnutá tak, aby spájala technickú dokonalosť s nadčasovou estetikou. Konštrukcia jachty predstavuje kombináciu precízneho inžinierstva, ktoré nemá vo svete obdoby. Jej luxusný interiér je pre verejnosť takmer úplne neznámy, no aj tie málo známe detaily napovedajú, že ide o jedno z najexkluzívnejších plavidiel všetkých čias. 

Jachta nesie názov Azzam, čo v arabčine znamená rozhodný. S dĺžkou 180,65 metra je najväčšou jachtou na svete. Má šírku 20,8 metra a nezvyčajne plytký ponor, len 4,3 metra. Tomuto plávajúcemu palácu, ktorý je stelesnením moci, nadčasového dizajnu, technickej dokonalosti a luxusu, sa nevyrovná žiadna iná jachta. Jedným slovom by sa teda dalo povedať, že je prelomová.

Stavba trvala len tri roky

Za touto monumentálnou jachtou stojí vizionárska predstava a presné zadanie – postaviť najväčšiu, najrýchlejšiu a zároveň najelegantnejšiu súkromnú jachtu na svete, schopnú plaviť sa aj v plytkých vodách Arabského zálivu. Toto zadanie pochádza z najvyšších miest Spojených arabských emirátov – od samotného šejka Khalifu bin Zayeda Al Nahyana, ktorý bol druhým prezidentom Spojených arabských emirátov a vládcom Abú Zabí.

Výstavbu mala na starosti absolútna špička vo svete stavby superjácht – nemecká lodenica Lürssen Yachts, dizajn exteriéru riešila talianska spoločnosť Nauta Yachts, zatiaľ čo interiér bol zverený do rúk renomovanému francúzskemu dizajnérovi Christopheovi Leonimu. Celý projekt riadil Mubarak Saad al Ahbabi.

Vďaka medzinárodnému tímu odborníkov vo svojom remesle sa tak podarilo spojiť to najlepšie z európskeho dizajnu, nemeckého inžinierstva a arabského estetického cítenia.

Foto: Profimedia

Stavba jachty trvala len neuveriteľné tri roky, pričom iné superjachty, ktoré sú o polovicu menšie, sa zvyčajne stavajú 5 až 6 rokov. Po prvýkrát bola na vodu spustená 5. apríla 2013. Tento rekordný čas výstavby je dôkazom precízneho plánovania, technologickej vyspelosti a takmer neobmedzených finančných zdrojov, ktoré boli do výstavby investované.

Dokáže ísť až 60 kilometrov za hodinu

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké sú technické parametre jachty;
  • ako vyzerá exteriér a interiér jachty;
  • aká je jej hodnota;
  • koľko ľudí dokáže prepraviť;
  • čo všetko vnútro jachty ponúka;
  • koľko stojí jej ročná údržba,
  • komu patrí po šejkovej smrti.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac