Je to viac než reálne: Táto kalkulačka vám ukáže, ako si viete našetriť 100-tisíc eur do dôchodku

Väčšina z nás si vie dnes len ťažko predstaviť, čo bude o 30 či 40 rokov. No jedno je isté — dôchodok nás raz čaká všetkých. A ešte istejšie je, že štátny dôchodok nám vtedy pravdepodobne nebude stačiť. Slovensko totiž starne rýchlejšie, než si mnohí uvedomujú. Systém, ktorý sme poznali doteraz, bude preťažený.

Práve preto odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú: ak sa nechcete spoliehať len na štát, začnite si sporiť čo najskôr. A aj keď sa to možno zdá neuveriteľné, realita je taká, že ak si začnete sporiť už okolo tridsiatky, môžete si do dôchodku nasporiť až 100 000 eur. Ako je to možné?

Dobrovoľné sporenie, ktoré sa môže vyplatiť

Na Slovensku máme trojpilierový dôchodkový systém. Prvý pilier tvorí štátna Sociálna poisťovňa, druhý tzv. dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) a tretí pilier, často prehliadaný, tvorí dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie (DDS).

Podľa najnovších dát z ministerstva práce má DDS zriadené viac než 1 milión Slovákov – ku koncu roka 2024 evidoval tretí pilier 1 032 199 účastníkov. Ide o historické maximum na Slovensku, pričom takmer tretina (32 %) sporení patrí DDS Tatra banky.​ A hoci sa o treťom pilieri často hovorí ako o benefite „pre starších“, v skutočnosti je práve pre mladých ľudí kľúčovým nástrojom ako si vybudovať finančný vankúš na dôchodok.

100-tisíc eur? Viac než reálne

Predstav si, že začneš v 30 rokoch sporiť 53 € mesačne. Vďaka dlhodobému investovaniu, výnosom a efektu zloženého úročenia si môžeš do dôchodku (cca vo veku 65 rokov) nasporiť až 100 000 eur. A ak ti bude prispievať aj zamestnávateľ (čo je čoraz bežnejšie), tvoja vlastná mesačná suma môže byť ešte nižšia – už od 30 € mesačne.

Dnes si zároveň môžeš vybrať program, ktorý automaticky prispôsobuje stratégiu investovania tvojmu veku. Cez sporenie Comfort life od Tatra banky na začiatku investuješ dynamickejšie, s dôrazom na výnosy, neskôr konzervatívnejšie, s cieľom ochrániť už nasporené peniaze. Nemusíš si teda vyberať fondy ani sa trápiť rozhodnutiami, o všetko sa starajú odborníci. Za posledných 5 rokov sa dynamický fond Comfort life od Tatra banky zhodnotil o 45 %.

túto kalkulačku. Zaujíma ťa, koľko si vieš našetriť práve ty? Skús si to jednoducho vypočítať cez

Mladí sa nespoliehajú na štát. Ale sporia dosť?

Aj keď je pozitívne, že o dôchodkoch premýšľa čoraz viac mladých ľudí, štatistiky ukazujú, že sporenie v DDS využíva len zlomok z nich. Podľa aktuálnych dát má osobné dôchodkové sporenie len približne štvrtina mladých ľudí – konkrétne 26 % mužov a 24 % žien.

Podľa prieskumov má až 65 % mladých ľudí do 35 rokov na Slovensku pocit, že si dôchodok nevedia ani len predstaviť a aktívne naň vôbec nesporia. Na druhej strane, 39 % mladých ľudí do 34 rokov už má záujem o investovanie. Kameňom úrazu je však často nevedomosť – mladí nevedia, že to ide aj s nízkymi sumami a že im môže prispievať zamestnávateľ. A ešte menej ich vie, že úspory z DDS sú dedičné a oslobodené od dane z príjmu pri výplate.

Pritom práve mladý vek je najväčšou výhodou – vďaka dlhšiemu horizontu a možnosti zhodnocovať úspory aj o 6 % ročne si vieš vytvoriť naozaj slušný finančný základ.

Zodpovednosť, ale najmä sloboda

Ak patríš medzi ľudí, ktorí chcú mať aj na dôchodku dôstojný život, dovoliť si cestovať, žiť vo vlastnom bývaní a nebyť závislý na rodine, DDS môže byť ten správny krok.

Sporenie s Tatra bankou ti umožní využiť silu času a investovania bez nutnosti aktívne spravovať investície. A ak začneš dnes, tvoje budúce „ja“ ti určite poďakuje.

Zisti, ako blízko si k svojim 100-tisícom – vypočítaj si to jednoducho pomocou kalkulačky Tatra banky.