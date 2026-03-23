Jadrová hrobka Runit praská: Odborníci majú vážne obavy, kupola im kradne spánok

Kupola Runit (Runit Dome) je podľa mnohých – najmä miestnych obyvateľov Marshallových ostrovov – najviditeľnejším dedičstvom amerického jadrového programu.
O mieste, ktoré ukrýva tony kontaminovaného materiálu, sme vám už priniesli samostatný článok. Portál ScienceAlert na „hrobku“ dnes upozorňuje znovu pre stále prítomné obavy, ktoré sa s jej existenciou spájajú.
Budúcnosť hrobky vedcom kradne spánok
Kupola pôvodne vznikla ako dočasné riešenie. Mala izolovať rádioaktívny materiál po jadrových testoch, z ktorých niektoré mali silu až tisícnásobne prevyšujúcu výbuchy v Hirošime a Nagasaki.
Samotná konštrukcia má zásadné slabiny. Jednou z nich je fakt, že podložie tvorí vrstva porézneho koralového sedimentu. Do krátera preto môže prenikať podzemná voda.
Ďalšie obavy sa týkajú samotnej kupoly – najmä jej vrchných vrstiev nad úrovňou mora. Vedci v nej totiž objavili praskliny. Ukázalo sa, aké zraniteľné je toto miesto voči stúpajúcim hladinám oceánu v dôsledku klimatických zmien.
Praskliny v kupole videla chemička na vlastné oči
V roku 2020 priniesol denník Los Angeles Times významnú správu. Odborník na morskú rádioaktivitu z Oceánografického inštitútu Woods Hole Ken Buesseler v rozhovore uviedol, že rádioaktívne úniky z kupoly sú zatiaľ „relatívne malé“. Ak plutónium zostane pod kupolou, podľa neho nebude predstavovať výrazný zdroj žiarenia pre Tichý oceán.
Kľúčovým faktorom však ostáva budúcnosť.
