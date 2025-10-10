Izrael schválil prímerie v Gaze: Toto teraz bude nasledovať, OSN zverejnila 60-dňový plán

Roland Brožkovič
TASR
Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času.

Izraelský kabinet v noci na piatok schválil dohodu o zabezpečení prepustenia všetkých rukojemníkov a prímerí v Gaze, uvádza sa vo vyhlásení úradu premiéra Benjamina Netanjahua. TASR informuje podľa správy agentúr AFP, DPA a AP.

Podľa agentúry Reuters izraelská vláda ratifikovaním prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas umožnila pozastavenie nepriateľských akcií v Gaze do 24 hodín a prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze – živých i mŕtvych – do ďalších 72 hodín po uplynutí tohto času.

Kabinet súhlasil s dohodou v piatok skoro ráno miestneho času, teda približne 24 hodín po tom, čo sprostredkovatelia oznámili dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v prvej fáze iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vyše dvojročnej vojny v Gaze.

Kľúčový krok

Podľa agentúry AP izraelský kabinet schválil „rámec“ dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Gaze. Schválenie je kľúčovým krokom k implementácii prímeria a výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov. Stručné vyhlásenie Netanjahuovho úradu sa podľa AP zameralo na prepustenie rukojemníkov a nespomenulo žiadne ďalšie časti Trumpovho plánu na ukončenie vojny. Prvá fáza dohody sa vzťahuje na prepustenie rukojemníkov a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za stanovenú líniu, píše agentúra DPA.

Foto: SITA/AP

Medzitým izraelská armáda podnikla v Gaze ďalšie útoky vrátane jedného, ​​pri ktorom údajne zostali pod troskami uväznené viac než tri desiatky ľudí. Trump predtým potvrdil svoj zámer, že v nedeľu odcestuje do Egypta na „oficiálne podpísanie“ mierovej dohody, uvádza stanica Sky News.

Organizácia Spojených národov (OSN) medzitým vo štvrtok uviedla, že disponuje podrobným 60-dňovým plánom na urýchlené dodanie humanitárnej pomoci do Gazy na pomoc Palestínčanom na tomto vojnou zničenom území. TASR informuje podľa správy agentúry AFP. Plán sa má podľa svetovej organizácie zrealizovať po vyhlásení prímeria v tejto palestínskej enkláve.

„Náš plán, podrobný a overený, je pripravený,“ povedal šéf humanitárnych misií OSN Tom Fletcher„Naše zásoby, 170 000 metrických ton, potraviny, lieky a ďalšie potreby, sú pripravené. A náš tím, odvážny, odborný a odhodlaný, je pripravený,“ povedal Fletcher na tlačovej konferencii prostredníctvom videohovoru zo Saudskej Arábie.

