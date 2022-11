Hrala nezabudnuteľnú úlohu, no zarobila žalostne málo: Herečka z Harryho Pottera bola na obraze len 2 minúty

Čarodejnícke filmy s Harrym Potterom sa stali absolútnym hitom a vychovali si generácie oddaných fanúšikov a obdivovateľov. Keďže išlo o celosvetovo úspešnú sériu, popredné postavy si dokázali zarobiť aj desiatky miliónov, čo však neplatí o všetkých. Najnovšie sa ohľadom výplaty vyjadrila herečka, ktorá strávila na obrazovke len pár minút.

Článok pokračuje pod videom ↓

Harry Potter vyšiel v kinách ako osemdielny veľkofilm, ktorý mapoval život z čarodejníckeho sveta. Objavilo sa v ňom viacero ikonických britských hercov, pričom niektorí strávili na obraze omnoho menej času, ako by sme očakávali. Nedávno sme informovali o postave Draca Malfoya, ktorý napriek svojej dôležitosti v príbehu bol k videniu dokopy len na 31 minút.

Aj keď tento čas nie je extra dlhý, zinkasoval zaň dokopy cez 16 miliónov eur. Podobný prípad, no s omnoho nižším honorárom teraz potvrdila aj herečka, ktorá stvárnila postavu profesorky Sproutovej, píše Screen Rant. Miriam Margolyes sa objavila v druhej časti, teda Harry Potter a Tajomná komnata, kde okrem učiteľky herbológie pôsobila aj ako vedúca Bifľomoru.

Sťažovala sa, že jej to zarobilo príliš málo peňazí

Ako si môžeme pamätať, skúsená herečka nedostala vo filmoch veľa priestoru. Navždy však ostane známa vďaka ikonickej scéne, kde druháci v skleníku presádzajú kričiace mandragory. Následne jej postava stála za oživením skamenelých, ktorých vyliečil jej elixír zo spomínaných mandragor. To bolo však všetko, respektíve drvivá väčšina toho, čo v rámci filmov z čarodejníckeho prostredia predviedla.

Na obrazovky strávila dokopy niečo pod 2 minúty, no keďže išlo o úspešné filmy so zárobkom okolo 6 miliárd, očakával sa aj vyšší honorár. „Nikdy som na Potterovi nezarobila milióny. Myslím si, že traja, štyria hlavní ľudia zarobili aj oveľa viac a zaslúžia si to. Moja postava však veľa nezarobila. Bola som len v dvoch filmoch a zarobila len 69-tisíc eur za to, že som profesorka Sproutová. Ale teraz sa už nesťažujem. Vtedy som sa veľa sťažovala, no tieto filmy ma preslávili,“ cituje portál Metro slová dnes už 81-ročnej herečky.

Priznala sa, že nemá rada deti

Krátke pôsobenie profesorky Sproutovej však otvorilo herečke dvere k mnohým ďalším kariérnym príležitostiam a urobilo z nej verejne známu osobnosť. Žiaľ, sláva prišla aj s určitými nevýhodami. Margolyes totiž priznala, že nemá rada deti, konkrétne bábätká a „hlúpe“ deti. Tieto vyjadrenia tak riadne pobúrili značnú základňu fanúšikov Harryho Pottera, keďže celá táto séria priťahuje pozornosť najmä mladšej generácie.