Severus Snape mal v Harrym Potterovi pôvodne zomrieť úplne inak. Takto mohli vyzerať jeho posledné momenty

Ako sme vás nedávno informovali aj my, herec Alan Rickman po sebe zanechal niekoľko denníkov, v ktorých okrem iného písal aj o svojej úlohe v slávnej ságe Harry Potter. Dozvedáme sa vďaka nim, že Severusov kostým mal pôvodne vyzerať inak a aj jeho posledné momenty boli pozmenené.

Zabiť ho mal Voldemort

Keď v roku 2016 Alan Rickman zomrel, fanúšikovia boli zdrvení. Zanechal však po sebe posolstvo v podobe denníkov, v ktorých okrem iného prezrádza aj detaily z natáčania Harryho Pottera, informuje portál The Vintage News. Priznal napríklad, že keď začalo natáčanie prvého filmu, vôbec sa mu nepáčil výber kostýmov.

Ostro protestoval napríklad pri zmienke o tom, že Snape by mal nosiť klobúk. Našťastie pre Rickmana, Snape sa napokon zaobišiel aj bez klobúka. Inak mohli vyzerať aj posledné Severusove momenty. Režisér finálnej časti David Yates priznal, že intenzívne uvažoval nad možnosťou, že by Severusa mohlo o život pripraviť zaklínadlo. To sa ale Rickmanovi vôbec nepáčilo.

Nešetril kritikou, ale ani chválou

Yates vraj tvrdohlavo trval na tom, že Snape zomrie pod vplyvom zaklínadla, ktoré na neho uvrhne Voldemort. Napokon však od myšlienky upustil. Nakoniec ho Voldemort vážne zranil a vydal Nagini pokyn, aby Severusa zabila. Rickman sa nebál otvorene hovoriť aj o svojich hereckých kolegoch a občas ich vôbec nešetril. Mladí herci, medzi nimi Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint, sa podľa neho spočiatku poriadne neučili svoje texty a potrebovali poriadne vedenie.

O Radcliffovi sa o niekoľko rokov neskôr vyjadril, že je vidieť, že to berie vážne a je na svoju prácu sústredný, zároveň však nezabúda na zábavu. „Stále si nemyslím, že je skutočným hercom, raz však bude nepochybne režírovať/produkovať,“ dodal Rickman.

Aj keď vedel byť občas kritický, nešetril ani slovami chvály. Veľmi sa mu páčila napríklad práca režiséra Alfonsa Cuaróna, ktorý mal pod palcom natáčanie dielu Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Alanovi sa páčilo, že je film „dospelácky“ a vraj sa pri natáčaní neustále usmieval. Každý jeden záber považoval za dielo umelca a skvelého rozprávača.